Keys es la semifinalista que restaba confirmar

Madison Keys hizo un encuentro formidable y ya está entre las cuatro mejores del US Open. La tenista local venció a Carla Suárez Navarro por 6-4 y 6-3 en un encuentro que se prolongó durante una hora y 24 minutos. La estadounidense anhela alcanzar la final para repetir lo hecho hace un año.

En el comienzo del partido la tenista oriunda de las Islas Canarias salió a presionar con este fantástico revés a una mano y forzar los desplazamientos de su oponente. Los primeros games fueron parejos, pero la estadounidense forzó el servicio de Suárez Navarro. En el segundo juego, Keys tuvo su chance para desnivelar, pero le costó concretarla.

Con el marcador 2-2, fue la española quién se generó un break point que no logró capitalizar y en el juego siguiente, Keys despilfarraba una nueva posibilidad de quiebre. La paridad siguió hasta el desenlace de la manga, y todo parecía que el parcial se definiría en el tie-break. Sin embargo, en el juego final la tenista local pudo romper el servicio de Suárez Navarro. Tuvo una primera oportunidad en el 30-40 que no pudo aprovechar, pero en la segunda posibilidad consumó la rotura y, con ello, hizo propio el primer set.

Pese a estar abajo en el marcador, la española no le aflojó su ritmo y siguió presionando en busca de dar vuelta al marcador. La chance de quiebre escaseaban y poco a poco el set iba entrando a sus compaces finales. Ninguna tomaba las riendas y el más mínimo error le entregaría el episodio a la rival.

En el sexto game, la nacida en Illinois se encontró con un doble break point que no dilapidó y en la segunda chance tomó el servicio de la europea para estar muy cerca de concretar la victoria. El cierre le costó un poco a la estadounidense, dado que afrontó un break point en contra. No obstante no se dejó inquietar y en el segundo match point clausuró el partido, sellando su ingreso a las semifinales del último Grand Slam de la temporada.

Buscando la gran final, Madison Keys enfrentará a la japonesa Naomi Osaka, que superó a Lesia Tsurenko por 6-1 y 6-1 en solamente 59 minutos de acción.