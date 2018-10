Carla Suárez: "No quiero ser la que llega a los cuartos y ya está"

La séptima tampoco fue la buena para Carla Suárez. La española volvió a verse apeada de las semifinales de un Grand Slam tras no poder superar a la última finalista del US Open, Madison Keys, que jugó un gran encuentro y se llevó la victoria en dos sets (6-4, 6-3) y una hora y 24 minutos de juego.

Tras caer eliminada y quedarse nuevamente a las puertas de la penúltima ronda, Carla compartió sus primeras impresiones en sala de prensa, poniendo especial atención en el continuo ruido que se oyó dentro de la pista durante todo el partido: "Jugué aquí hace dos días y esto no era así. Me quejé dos o tres veces, pero podría haberlo hecho mil. Podía haberme quejado todos los puntos que jugué, aunque al final el ruido también era para Madison. No disfruté nada, desde el minuto uno al último. Vale que la gente pueda hablar, pero lo que es una falta de respeto es que la gente todavía esté yendo a sentarse o caminando por ahí durante los puntos".

Ese mismo ruido provocó que la canaria se fuera del partido en muchas fases del mismo: "Ha habido un momento que le he dicho a Madison: vamos a jugar, porque si tenemos que esperar a que se siente todo el mundo no jugamos. Te estás jugando lo que te estás jugando y la gente está así, no lo entiendo. Y no lo digo porque haya perdido, porque aquí he perdido 6-0 y 6-0 y disfruté".

Carla se mostró sorprendida por el ambiente vivido en este partido, completamente diferente al que tuvo en el encuentro ante Maria Sharapova. "Cada uno viene y decide lo que hace, si quiere ver el tenis o bien cenar, pero no se debe hablar durante el punto. ¡Yo ni siquiera escuchaba mi golpeo! Y el otro día escuchaba los gritos de Sharapova perfectamente. He ganado un juego y ni me he enterado, porque no oía al árbitro. Me cuesta creer que hoy la gente haya estado pendiente del partido, de verdad, me sabe mal", declaró la española.

A pesar de la derrota, Carla Suárez espera tener más opciones de lograr acceder a su primera semifinal de Grand Slam: "Ya no me gusta la sensación de haber llegado a cuartos, no quiero ser la que llega a los cuartos y ya está. Una está satisfecha, pero me van a decir: Carla Suárez, la de los cuartos de final, y no quiero que se me recuerde por eso. Me gustaría pasar esa barrera porque tengo una espina clavada y duele".