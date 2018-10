Previa Rafael Nadal - Juan Martín del Potro: el clásico de los Grand Slams se repite

Los pronósticos se cumplieron por la parte alta del cuadro y tanto Juan Martín del Potro (tercer cabeza de serie) como Rafa Nadal (primero) llegaron a las semifinales. El clásico de estos últimos doce meses en los Grand Slams se repetirá una vez más y estos dos grandes maestros de la raqueta se verán las caras por cuarta vez en un año. Un puesto en la final en juego para estos dos que siempre han dado mucho espectáculo cuando se han enfrentado en una pista de tenis.

Nadal sigue con su racha de victorias

El español logró una victoria épica ante Dominic Thiem en los cuartos de final en uno de los mejores partidos de la temporada sin lugar a dudas. Tanto Nadal como Thiem lo dieron todo pero finalmente fue el campeón de la pasada edición quién logró hacerse con la victoria y el pase a semifinales en un partido de casi cinco horas de duración. Rafa mejoró ante el austriaco las prestaciones mostradas tanto en la tercera como en la cuarta ronda y fue capaz de doblegar a un Thiem muy inspirado que llegó a meterle un 6-0 en el primer set. El número uno del mundo tuvo que darlo todo para poder seguir con vida en el torneo y finalmente lo consiguió.

Rafa continúa sin haber perdido en esta gira sobre pista dura en el continente americano. El español lleva ya diez victorias en diez encuentros (las cinco logradas en Montreal y las cinco logradas en el US Open) y no pierde desde las semifinales de Wimbledon ante Djokovic. El campeón español ya sabe lo que es derrotar a del Potro en una semifinal de este torneo, lo hizo el año pasado en cuatro sets. El actual número uno del mundo buscará su undécima victoria consecutiva y así lograr el pase a su quinta final en el US Open. Nadal quiere ser el primer tenista desde Roger Federer en el 2008 en defender con éxito el título de campeón de este último Grand Slam de la temporada.

Nadal celebra la victoria ante Thiem. Foto: Getty Images.

Del Potro vuelve a una semifinal

Juan Martín llegó por segunda vez consecutiva a las semifinales en el US Open al derrotar a último tenista local que quedaba en el cuadro masculino, John Isner. El argentino tras perder el primer set logró una cómoda remontada ante el sacador americano y se hizo metió entre los cuatro mejores una vez más. Del Potro ha sido hasta el momento el tenista que más ha convencido, la torre de Tandil ha logrado cuatro victorias muy claras y tan solo ha perdido un set de 16 que ha disputado en lo que va de torneo. Tras una gira algo floja en las US Open series, el argentino ha vuelto a encontrar su mejor tenis en Nueva York, al igual que el año pasado.

Del Potro ya sabe lo que es jugar una final aquí, lo hizo en el año 2009 y para llegar a ella derrotó a Rafa Nadal en las semifinales del torneo. El argentino jugó su primera y única final de Grand Slam en este torneo y la ganó derrotando a Roger Federer. Ese fue sin duda el mejor momento de la carrera del de Tandil que tendrá la oportunidad este viernes de poder volver a una final en el US Open nueve años después. Para ello, Delpo necesita acabar con la racha de derrotas que arrastra ante Nadal a quién no ha podido ganar desde los Juegos Olímpicos en 2016. El español ya le eliminó en las semifinales de Roland Garros y en los cuartos de final de Wimbledon este año. Juan Martín buscará venganza en este partido tan importante para ambos.

Juan Martín celebra su victoria ante Isner. Foto: Getty Images.

Cara a cara

Nadal y del Potro se verán las caras por decimoséptima vez en este partido de semifinales. El español es quién domina en cara a cara por 11-5 pero sobre pista dura están empatados a cinco victorias. El español ha sido superior al argentino siempre sobre arcilla y sobre hierba pero sobre pista dura es donde realmente ha sufrido ante la torre de Tandil. Rafa ha ganado los tres últimos partidos ante Juan Martín y se llevó también la victoria en el encuentro de semifinales que disputaron ambos el año pasado. Del Potro no gana a Nadal desde hace más de dos años, la última victoria del argentino ante el español fue en los Juegos Olímpicos en agosto de 2016. Se han enfrentado dos veces en semifinales del US Open en el pasado, una victoria para cada uno.

¿Qué esperamos?

Un partido entre Nadal y del Potro habitualmente suele ser bueno incluso antes de que empiece. Estos dos tenistas lo han dado todo sobre la pista en la mayoría de partidos que se han enfrentado para poder hacerse con la victoria. Son dos tenistas con estilos muy diferentes, uno es muy agresivo y el otro es un gran jugador desde el fondo de la pista. Los partidos que disputaron en los Juegos Olímpicos en 2016 y en Wimbledon este año fueron épicos. Los dos tenistas regalaron al espectador un auténtico partidazo de tenis en ambas ocasiones y los que se desplacen a la Arthur Ashe este viernes buscarán que esto se repita.