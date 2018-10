Previa Kei Nishikori - Novak Djokovic: dos gallos frente a frente

Novak Djokovic y Kei Nishikori se volverán a ver las caras cuatro años después en unas semifinales del US Open. Ambos tenistas se perdieron el torneo el año pasado por lesión pero este año han vuelto a ser capaces de lograr lo que hicieron en 2016, meterse entre los cuatro mejores. El serbio y el japonés lucharán por un puesto en la final de este torneo, al igual que lo hiciesen cuatro años atrás. Dos tenistas con un estilo parecido buscarán imponer su ley en Nueva York.

Djokovic llega venciendo y convenciendo

El serbio sigue haciendo historia, Novak se convirtió en el segundo tenista de la historia de la era abierta con más participaciones en las semifinales del US Open. Djokovic logró una victoria clara ante John Millman en los cuartos de final y avanzó a su undécima semifinal consecutiva en este torneo. El campeón de Wimbledon tras dos primeros partidos algo flojos en los que sufrió un poco, ha logrado encontrar su tenis y desde la segunda ronda no ha perdido un set. El serbio se ha garantizado salir de este torneo como número cuatro del mundo, poco a poco Djokovic está regresando a su lugar habitual en la clasificación mundial.

Novak buscará alcanzar su séptima final en el US Open y lograr su tercer título en este Grand Slam el domingo en la final. El serbio no lo tendrá nada fácil ya que se tendrá que ver las caras con el jugador que le dejó fuera en las semifinales de 2014. Exceptuando 2017 ya que no participó en este torneo por lesión, Djokovic ha alcanzado la final en todas las ediciones de está década salvo en el ya mencionado 2014 donde su rival este viernes, Kei Nishikori lo eliminó. El serbio llega con mucha confianza tras haberse llevado el título de campeón en Wimbledon y Cincinnati y buscará una nueva final más en este torneo ante un jugador al quién le tiene tomada la medida durante estos últimos años.

Nishikori sufrió en los cuartos pero resistió

Kei derrotó a Cilic en los cuartos de final y se vengó del croata por esa final que perdió ante él en este torneo cuatro años atrás. Nishikori se llevó la victoria en un partido de más de cuatro horas y de cinco sets ante un rival que le ha hecho sufrir mucho últimamente. El japonés volvió a remontar un partido ante el croata y logró el pase a las semifinales por tercera vez en sus últimas cuatro participaciones. Kei logró meterse de nuevo entre los 20 mejores del mundo tras casi un año de ausencia. El japonés se ha colocado décimo en la carrera a Londres y todavía tiene esperanzas de jugar las ATP World Tour Finals a final de esta temporada en el mes de noviembre.

Nishikori ha conseguido en este torneo (sobre todo en la primera semana) algo que no es habitual en él, regularidad. El tenista japonés ha sido bastante consistente y lo logrado grandes victorias ante tenistas de nivel como Schwartzman y Monfils. Sin duda este está siendo el mejor torneo de Kei de la temporada junto al que disputó en Montecarlo, está convenciendo con su tenis y ha logrado victorias claras ante jugadores a los que no había podido derrotar el año pasado. El japonés buscará conseguir dos victorias más y acabar con esa sequía de títulos que arrastra desde el año 2016.

Kei Nishikori celebra el pase a semifinales. Foto: Getty Images.

Cara a cara

El serbio y el japonés se han visto las caras en 16 ocasiones y Djokovic es quién domina claramente este cara a cara por 14-2. El actual número seis del mundo tan solo ha perdido ante Nishikori en dos ocasiones, la primera fue en 2011 en el torneo de Basilea y la segunda y más recordada en el US Open cuatro años atrás, la victoria que llevó a Kei a su primera y por el momento única final de Grand Slam. En este jueves día seis de septiembre se han cumplido cuatro años de la última victoria de Nishikori ante el serbio. En estos últimos cuatro años se han visto las caras en un total de 13 ocasiones y en todas ellas Djokovic se ha llevado la victoria, en algunas de forma muy contundente y en otras sufriendo en el tramo final. Sin duda Novak es el tenista junto a Rafa Nadal que más se le resiste al japonés en estos últimos años.

¿Qué esperamos?

Por decimoséptima vez se verán las caras Djokovic y Nishikori en este partido de semifinales del US Open. Quizá este partido no tenga tanta emoción como el otro de semifinales (Nadal contra del Potro) pero en la mayoría de veces que se han enfrentado el serbio y el japonés el partido ha estado a la altura de las expectativas. Kei probablemente cuente con el apoyo de la grada ya que sus opciones de victoria son muy pequeñas. A pesar de todo el japonés buscará romper los pronósticos como hiciese en 2014. Nishikori necesitará sacar su mejor tenis y algo más para poder derrotar a uno de los tenistas más en forma de la actualidad, Novak Djokovic.