Mike Bryan y Jack Sock se hacen con el doblete Wimbledon-US Open

Tras la lesión en el hombro de su inseparable hermano Bob, Mike Bryan decidió juntarse con su compatriota Jack Sock recién comenzando el verano. Su unión no pudo comenzar de la mejor manera al hacerse con el título en Wimbledon el pasado mes de julio, pero ahí no acabó la cosa, puesto que su mezcla resulta tan perfecta que también se han proclamado campeones del dobles masculino en el US Open, último Grand Slam del año. Desde 2003, con el sueco Jonas Björkman y el australiano Todd Woodbridge como protagonistas, ninguna pareja había vuelto a conseguir este doblete en el circuito ATP. La gesta cobra todavía más mérito tras el poco tiempo que ha sucedido desde que ambos uniesen sus fuerzas y de que en la final de hoy hayan hecho trizas a una de las duplas más consistentes de los últimos años, el brasileño Marcelo Melo y el polaco Lukasz Kubot.

Con 40 años y cuatro meses, Mike Bryan se ha convertido en el ganador más veterano del US Open en la modalidad de dobles en la era abierta​ Y es que poco o nada pudieron hacer los séptimos favoritos del cuadro para contener el aluvión de golpes de sus oponentes que, en una hora y 16 minutos, acabaron con ellos por un concluyente 6-3 y 6-1. La resistencia inicial que ofrecieron Kubot y Melo fue diluyéndose con el paso del tiempo. En cuanto Sock ajustó su temible resto de derecha, no hubo nada que hacer. El polaco y el brasileño salvaron hasta cinco bolas de 'break' hasta que en la sexta Kubot no pudo devolver el misil de Sock con su letal 'drive'. Los locales encontraron premio a su insistencia y se llevaban el set por 6-3, haciendo bueno el 'break' conseguido en el siempre clave octavo juego.

El segundo set fue sencillamente magistral, algo que todas las escuelas de tenis deberían enseñar a sus alumnos para que sepan cómo se juega a esta preciosa modalidad como es el dobles. La eficiencia del diestro de los hermanos Bryan unida a la potencia de los golpes de Sock hizo añicos a Kubot y Melo, incapaces de contener tal vendaval. Si el primer set duró 45 minutos, este segundo fue un paso para los norteamericanos, que dejaron en sólo un juego a sus rivales para proclamarse campeones y devolver el título a su país tras cuatro años de sequía.

Con éste, son ya 18, seis en Nueva York, los trofeos de Grand Slam que Mike Bryan ostenta en su poder. La leyenda del nuevamente número uno del mundo no deja de crecer, sumando su título número 120 como profesional, ahí es nada. Sock, por su parte, ha encontrado una estupenda vía de escape a su aciago 2018 en individuales. Tras conquistar Wimbledon por partida doble (uno Vasek Pospisil en 2014 y el citado de este año con Mike Bryan), el de Lincoln comienza a disfrutar de un importante palmarés en esta especialidad, con tres 'grandes' y trece entorchados en total.