Rafael Nadal: "Es tremendamente difícil para mí decir adios de esta forma"

Rafael Nadal sufrió ayer uno de sus peores momentos de los últimos tiempos que se le recuerdan en una pista de tenis. El español, que ya venía lastrado desde los primeros partidos del torneo por un problema en su rodilla, vio como ayer su articulación decía basta y le impedía competir al nivel que él sabe y provocándole un dolor difícil de soportar que le obligaría a retirarse de las semifinales del US Open frente a Juan Martín del Potro.

“Estaba claro que tenía que tomar una decisión, estaba sintiendo mucho dolor y mantenerme en la pista estaba siendo muy complicado, al final aquello ya no era un partido de tenis, era un jugador pasando bolas contra otro que intentaba sobrevivir. Seré claro, odio retirarme, pero jugar otro set de esta manera hubiera sido demasiado para mí”, afirmó Nadal durante su rueda de prensa posterior al partido.

“He tenido varios momentos de dolor en el torneo, como todo el mundo sabe. El primero lo tuve en el segundo o el tercer partido, aunque luego creo que fue a mejor. Hoy en el primer set lo volví a sentir y se lo comuniqué rápidamente a mi equipo: otra vez la rodilla. Alguna vez que me ha pasado luego ha mejorado a lo largo del partido, pero hoy no fue así. Me di cuenta de que no podía seguir y… os lo podéis imaginar, tremendamente difícil para mí tener que decir adiós de esta forma”, reconocía mostrándose bastante afectado.

“El dolor en la rodilla es similar al de otras veces, pero lo acepto. No lo quiero comparar con otras ocasiones, pero sí es verdad que las sensaciones suelen ser las mismas cada vez que me pasa. Probablemente, esta vez sucedió de una manera más agresiva, ocurrió en un movimiento concreto y no de manera paulatina, pero no sé lo que pasará en un par de semanas, o en un par de días. Es algo que sientes rápidamente cuando te pasa en un gesto concreto”, explicó el actual número uno del mundo y vigente campeón del torneo.

Por otro lado, Nadal felicitó a su rival por volver, después de innumerables problemas en su muñeca, a una final de GrandSlam nueve años después. “No puedo decir que estoy feliz porque no es así, pero es verdad que Juan ha sido un jugador que ha pasado por varias lesiones a lo largo de su carrera, pero yo también. Sabemos lo difícil que es esto, la frustración que te puede llegar a acompañar en estos momentos. Estoy contento de verle de nuevo jugar a su máximo nivel y le deseo lo mejor para el futuro. Ojalá que puede volver a ganar un Grand Slam”.

Posiblemente el mayor rival del español durante su carrera no haya sido Federer o Djokovic o Murray, sino sus problemas físicos que le han acompañado durante toda su carrera. “Forma parte de mi trabajo, del día a día. Intento disfrutar de los días en los que puedo competir en condiciones saludables, he tenido grandes temporadas, como en 2017. O incluso este año estaba siendo fantástico hasta llegar a este momento. He perdido cuatro partidos esta temporada y dos han sido abandonos, hacía mucho tiempo que no pisaba los cuartos de final de los cuatro Grand Slams. Me encanta luchar por los títulos y por eso es frustrante esta situación. La tristeza no viene por la derrota, sino por no tener la oportunidad de pelear por la victoria. Llevo luchando con las lesiones toda mi carrera, son momentos duros, pero solo puedo seguir adelante”, explicó.

“He perdido una oportunidad de estar en la final del US Open y además de una manera mala, retirándome. Es la lesión de siempre, una lesión que me impide competir. Me tengo que ir contento porque ha sido una buena gira: campeón de un torneo y semifinales en el otro. Es lo que hay, esto también forma parte de mi carrera. Seguiré trabajando para estar preparado para la siguiente”, finalizo un Nadal que tratará de recuperarse lo antes posible con el objetivo de llegar a las semifinales de la Copa Davis.