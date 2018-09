Serena Williams: "Espero aprender mucho de este partido"

Serena Williams tendrá que seguir esperando para igualar los 24 Grand Slams de Margaret Court. La estadounidense cedió por 6-2 y 6-4 en la final del US Open ante la japonesa Naomi Osaka, segunda consecutiva que pierde tras la de Wimbledon del pasado mes de julio ante la alemana Angelique Kerber. En la rueda de prensa posterior al partido, Williams declaró que su rival fue justa vencedora, a la par que alabó la consistencia que exhibió durante todo el encuentro.

"Su nivel fue realmente consistente. Jugó de manera increíble, con todos sus golpes. Estuvo muy concentrada en todo momento. Cada vez que tuve 'break point', ella respondió siempre con un gran punto. Sinceramente, creo que puedo sacar cosas positivas de este partido. Espero aprender mucho de esto", expresó.

El encuentro tuvo también su dosis de polémica. La estadounidense mantuvo un pulso continuo con el juez de silla de la final, el portugués Carlos Ramos. Hasta en tres ocasiones fue sancionada Williams. Primero por 'coaching', algo que su entrenador, Patrick Moratoglou, admitió pero que ella no, después por abuso de raqueta y finalmente, por llamar 'ladrón' al propio Ramos, con la consecuente penalización de un juego. Esto último ocurrió con 4-3 en el segundo set. Serena no quiso entrar a valorar si fue decisiva o no la actuación del juez árbitro pero dejó claro que aún existe, según ella, una evidente discriminación en el trato dispensado a las mujeres con respecto a los hombres.

"No sé si el árbitro jugó un papel decisivo en el resultado final del partido. Lo que tampoco sé es por qué Patrick (Moratoglou) admitió a los medios que hizo 'coaching'. Una de las cosas que más amo de este deporte es que, mientras estoy en la pista, nunca quiero escuchar que nadie me diga nada. Los problemas que tenga los tengo que resolver yo sola. Entre él y yo no tenemos códigos ni nada por el estilo. Creo que ese 'warning' ha sido injusto. No me puedo sentar aquí y admitir que me equivoqué al llamar 'ladrón' al juez de silla, porque en ese momento sentí que me había quitado un juego. He visto muchas veces a los hombres llamar cosas peores a un árbitro y nunca les han quitado un juego por llamarlos 'ladrón'. Hay que cambiar muchas cosas, porque las que he visto en este US Open no me han gustado nada. Por todo eso seguiré luchando por que los derechos de la mujer sean reconocidos al mismo nivel que los de los hombres", sentenció.