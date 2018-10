Naomi Osaka: "Siento que esto todavía no es real"

La final femenina del US Open 2018 puso a Japón, al fin, en el mapa mundial del tenis. Muchos siempre pensaron en Kei Nishikori, aunque finalmente fue Naomi Osaka, una joven jugadora de tan solo 20 años, la encargada de ganar el primer torneo de Grand Slam para el país del sol naciente.

Tras desarbolar por completo en la final a la que posiblemente es la mejor jugadora de la historia, Serena Williams, la japonesa no era capaz de expresar aún todo lo que sentía tras el triunfo: "Siento que esto todavía no es real. Supongo que en unos cuantos días podré ser ya consciente de lo que he conseguido. Ahora mismo no soy capaz. Más allá del hecho de que estoy en una sala de prensa llena, siento que esto es solo un torneo más".

Osaka no quiso dar especial importancia al incidente entre Serena y el juez de silla durante la final: "No sé lo que pasó en la pista. Me pilló de espaldas. Pero nada cambia para mí. Serena siempre me ha parecido una fantástica persona".

La japonesa supo aprovechar muy bien su papel en la final, donde todo el mundo esperaba la victoria y el 24º Grand Slam de la norteamericana. "Sé que todos querían que ganara ella, lamento que esto haya terminado así. Por todos lados se anunciaba lo que deseaba ella su 24º Grand Slam. Pero cuando entré a la pista yo tenía que ser otra persona, no una fan de Serena, solo una jugadora de tenis ante otra jugadora de tenis. Pero cuando me abracé con ella en la red... cuando me abracé con ella en la red sentí que volvía a ser una niña ante su ídolo", declaró una Naomi Osaka muy emocionada.

Con esta victoria, Osaka entrará por primera vez en el top-10 del ránking WTA a partir de la próxima semana, alzándose hasta la séptima posición.