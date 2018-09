Del Potro: "Espero volver a tener mi oportunidad aquí el año que viene"

Juan Martín Del Potro no pudo conquistar su segundo título de Grand Slam en Flushing Meadows. El argentino se encontró en la final con un Novak Djokovic impasible y que se acabó llevando la victoria en tres mangas (6-3, 7-6(4), 6-3). Con este resultado, el serbio le arrebata también la tercera plaza del ránking ATP al argentino.

El de Tandil no pudo ocultar su decepción por la derrota tras haber protagonizado unas dos semanas casi perfectas en este US Open: "He estado llorando sin parar hasta ahora mismo pero la verdad es que Novak ha merecido la victoria, me ha hecho jugar al límite todo el partido aunque he tenido mis oportunidades en el segundo set".

El argentino es muy probablemente el único tenista (junto a Stan Wawrinka) que ha conseguido poner en duda el dominio del BigFour en el circuito. "Mi sensación no es que he dejado de ganar torneos grandes por ellos, sino que estoy orgulloso y contento de estar compartiendo una era con el BigFour", declaró.

Djokovic y Del Potro son grandes amigos fuera de la pista, y así lo transmitió el argentino: "Es un gran amigo y cada vez que gana un torneo me alegro mucho por él. Espero volver a tener mi oportunidad aquí el año que viene porque este es, sin duda, mi torneo favorito".

El mérito del argentino es enorme, después de todos los problemas y lesiones que ha conseguido superar. Hoy por hoy, Del Potro se encuentra al 100% y con ganas de seguir compitiendo al máximo nivel: "Mi muñeca está respondiendo muy bien, no tengo molestias así que voy a seguir jugando a tenis unos cuantos años más".

Por último, Del Potro no quiso adelantar su calendario en este tramo de la temporada: "Ha sido un gran torneo para mí pero esta derrota es muy dura, tenía puestas muchas esperanza e ilusión en ganar el título. Necesito tomarme un descanso y ver cómo evoluciona mi cuerpo antes del siguiente torneo".