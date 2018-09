Djokovic: "Quiero aprovechar al máximo este momento"

Novak Djokovic vuelve a asustar. Atrás quedan estos casi dos años de dudas, problemas físicos y falta de motivación. El serbio ha sabido levantarse como sólo los más grandes saben hacer y en un verano mágico, conquistar dos nuevos títulos de Grand Slam, Wimbledon y US Open, con los que iguala al estadounidense Pete Sampras con 14 entorchados, teniendo sólo por delante ya a Roger Federer y Rafa Nadal.

Tras vencer en la final al argentino Juan Martín del Potro, el serbio compareció en la sala de prensa para analizar, no tanto lo acontecido hoy en la pista, sino todo ese proceso que le ha llevado otra vez a estar entre los más grandes. Djokovic profundizó en ciertos aspectos que, a primera vista, no parecerían muy relevantes pero que han acabado teniendo una importancia capital en su recuperación. Uno de ellos fue el viaje de senderismo que realizó, tras caer ante el italiano Marco Cecchinato en Roland Garros, junto a su esposa, Jelena Djokovic, durante cinco días a la montaña Saint-Victorie de Francia. El serbio reconoció que ese momento de desconexión lo ayudó a encontrar de nuevo la motivación y la ilusión por el tenis que había perdido durante esos últimos meses.

"Nos sentamos y simplemente observamos el mundo desde esa perspectiva, buscando nuevas inspiraciones y motivaciones. Pensé en el tenis, sobre la emoción que este deporte me despierta. Todas son positivas, encontré una nueva ilusión por este deporte. El resto trata de resultados y sensaciones, pero ese día recibí una nueva descarga de energía que me llevó hacia adelante otra vez", expresó.

Otra de las cosas que subrayó Djokovic fue la importancia de ser paciente y de no obsesionarse con alcanzar los objetivos demasiado rápido. "Sinceramente, tras la operación creí que recuperaría mi nivel en poco tiempo. Pero me llevó tres o cuatro meses. Durante ese tiempo, aprendí mucho sobre mí mismo. Aprendí a ser paciente, algo que nunca ha sido uno de mis fuertes. Este proceso me enseñó que las grandes cosas requieren su tiempo. Lleva tiempo construirlas y lo que tienes que hacer es centrarte en ti mismo, buscar el equilibrio y avanzar. Los dos últimos meses han sido excepcionales", indicó.

Ahora, el horizonte de volver al número uno del mundo se le abre de par en par al de Belgrado. Sin embargo, Djokovic prefiere ser cauto y no ponerse metas, simplemente aprovechar este momento al máximo. "No quiero pensar de nuevo en ese nivel. Ahora me siento en un escalón completamente nuevo y lo más importante es aprovechar esto al máximo, dar lo mejor de mí mismo en cada situación. Soy simplemente uno de esos cientos de jugadores que están intentando pelear por su lugar en un Grand Slam. Es importante ver las cosas desde una perspectiva más amplia para apreciar lo que hacer y ser humilde con todo ese éxito", afirmó.

De lo que no tiene ninguna duda el ya número tres del mundo es de su pasión por el tenis, algo que considera primordial de cara a continuar jugando. "Intento mantener los pies en la tierra porque amo este deporte. Mientras mantenga esa pasión dentro de mí, continuaré. Todavía siento esa pasión y también algo más que eso, la motivación y dedicación para trabajar a diario", comentó Djokovic que, por último, volvió a referirse a su viaje a las montañas francesas. "Nos aislamos y vimos las cosas desde una perspectiva distinta. Desde entonces, el tenis es completamente diferente para mí. En cuanto a resultados, jugué la final de Queen's, gané Wimbledon, Cincinnati y ahora el US Open. Creo que volveremos a ir de ruta dentro de poco", finalizó.