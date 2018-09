Previa Copa Davis: Canadá-Holanda: ¿trámite para los locales?

Tras la disputa del último Grand Slam de la temporada, el US Open, llega el turno de la Copa Davis. Este fin de semana tienen lugar, además de las semifinales de la competición, en las que está la selección española, el resto de cruces por la permanencia en el Grupo Mundial 2018. Una de ellas es la que medirá a Canadá y Holanda en el Coca-Cola Coliseum de Toronto, recinto bajo techo que, dependiendo del tipo de evento que alberga, puede tener un aforo de entre 7.000 a 10.000 espectadores. La eliminatoria, como no podía ser de otra manera, de disputará en pista rápida para favorecer al máximo el favoritismo de los locales, liderados por Milos Raonic y Denis Shapovalov. Enfrente estarán los holandeses, que confían en dar la sorpresa de la mano de los veteranos Robin Haase, Thiemo De Bakker o Jean-Julien Rojer.

Canadá, mezcla de veteranía y juventud

El número uno canadiense, Milos Raonic, volverá a representar a su país tres años después. Desde la primera ronda del Grupo Mundial de 2015, el actual número 20 del mundo no había vuelto a formar parte del equipo nacional. Huelga decir que una razón importante de sus ausencias durante estos tres años han sido los continuos problemas físicos que ha venido sufriendo en las últimas temporadas.

La eliminatoria comenzará el viernes a las 16:00 hora local. Seguirá el sábado con el encuentro de dobles a las 14:30 horas y finalizará el domingo, cuya jornada comenzará a las 14:00 Pero ya habiendo dejado atrás sus lesiones y en clara línea ascendente de juego, Raonic se presenta como el líder del equipo canadiense en su intento de permanecer un año más en la élite del tenis mundial. Su rango y experiencia lo avalan. Con once cruces disputados, su balance es de 14 victorias por cinco derrotas en individuales y de 2-1 en dobles. La única incógnita será si su cuerpo podrá aguantar el esfuerzo, si lo hubiere, de dos encuentros a cinco sets. Por si acaso, el capitán del equipo local, Frank Dancevic, no se ha guardado nada y tiene como segundo espada a Denis Shapovalov, uno de los jugadores más prometedores de la denominada 'Next Gen', la generación de jóvenes talentos dispuesta a dominar el tenis del futuro.

Olvidado ya su desafortunado incidente en 2017, cuando fue descalificado durante el quinto punto de la eliminatoria de primera ronda entre su país y Gran Bretaña por impactar una bola en el ojo del juez de silla, Shapovalov ya comienza a tener cierta experiencia en este tipo de competición. Ya ha jugado ocho encuentros, todos en individuales, con cuatro victorias por tres derrotas. Lo que está claro es que estamos a un jugador al que no le asusta la presión ni los grandes retos. Carácter le sobra y también, debido a su espectacularidad a la hora de celebrar los puntos, juega en su favor el hecho de estar ante su público.

Milos Raonic durante un partido de Copa Davis en 2015. Foto: zimbio.com

Por si esto fuera poco, en el apartado de dobles están dos clásicos: Vasek Pospisil y Daniel Nestor. Éste último ya anunció su retirada como profesional tras nada más y nada menos que 29 años en activo. Fuera quién fuera su pareja, siempre la ha hecho mejor, incluido Pospisil. Este veterano de guerra de 45 años está ante su último gran acto de servicio al país que lo acogió cuando sólo era un niño y, es de esperar, que dispute el encuentro de dobles con el citado Pospisil a su lado. En su haber, 52 eliminatorias, siempre jugando al menos un partido cuando ha sido nominado, de ahí su importancia capital en estos últimos 26 años. Pospisil, por su parte, es de los pocos que compagina los dos apartados, individual y dobles, en el circuito y actuará de 'comodín' en caso de que Raonic o Shapovalov no se encuentren en plenitud.

Por último, el quinteto local lo completa otro joven talento del que, a buen seguro, hablaremos y mucho en el futuro: Félix-Auger Aliassime. Este joven de 18 años recién cumplidos es, junto a Shapovalov, la gran esperanza local de cara al futuro y, por primera vez, ha sido incluido para representar a su país en esta competición. No parece probable su concurso este fin de semana, pero el simple hecho de que, pese a su juventud, Dancevic ya lo tenga en cuenta dice mucho en su favor. Si toda va por buen camino, Aliassime dará muchas alegrías en los próximos años a Canadá aunque, por ahora, tendrá que conformarse con ver los toros desde la barrera.

Holanda se encomienda a Haase y Rojer

Lo tienen difícil, pero los visitantes tratarán de dar la sorpresa este fin de semana en Toronto. Para ello, su capitán, Paul Haarhuis, va con todo lo que tiene. Robin Haase, el único tenista del país entre los cien primeros del ránking individual, volverá a ser el número uno. El actual número 44 del mundo es otro clásico de esta competición, con 12 años de experiencia y 21 cruces a sus espaldas. Ya se lo puso muy difícil a la actual campeona, Francia, en la primera ronda del pasado mes de febrero y también querrá dejar su sello frente a Canadá.

Robin Haase, junto a Matwé Middelkoop, en un partido de la Copa Davis. Foto: zimbio.com

En cuanto a su lugarteniente, hay más debate. El segundo mejor tenista holandés es Scott Griekspoor, de 27 años y afincado en el puesto 224 del mundo. Sin embargo, este jugador todavía no ha debutado en Copa Davis y parece más lógico pensar que el número dos será Thiemo De Bakker, ahora el 236 del mundo pero que llegó a ser el 40 en 2010. Al contrario que su compatriota, De Bakker cuenta con un amplio bagaje, 20 eliminatorias y más de 30 encuentros, y ya fue el elegido en la primera ronda frente a Francia este año. De hecho, ganó el primer punto de ese cruce ante Adrian Mannarino. Todo parece indicar que, al menos el primer día, será el segundo jugador de individuales de Holanda.

Probablemente el punto fuerte de los holandeses se encuentre en el doble, con todo un bicampeón de Grand Slam como es Jean-Julien Rojer. Pese a no estar en su mejor momento de forma, el exnúmero tres del mundo de la modalidad es todo un seguro para su país, con 20 victorias por sólo seis derrotas en este apartado. Su pareja podría ser el propio Haase, con el que ha jugado en sus últimas apariciones, o bien, el último miembro del quinteto visitante, Matwe Middelkoop.

Sin tanta experiencia en Davis como Haase o Rojer pero con su ránking en dobles, el número 33, como mejor aval, este tenista de 35 años puede ser también otro as bajo la manga de Haarhuis en caso de que guarde a Haase sólo para los individuales. Como decimos, no tiene demasiado recorrido en esta competición, con dos victorias y una derrota en sólo tres partidos, pero cuenta con 7 títulos como profesional y llega en su mejor momento de forma.

Canadá domina por 2-1 en el cara a cara

En cuanto a los antecedentes, ambos países se han visto las caras en tres ocasiones, con dos triunfos para los locales y el restante para los visitantes. La última de ellas fue en 2004, con un superviviente de los nominados este año, Daniel Nestor. Precisamente, el canadiense fue uno de los dos protagonistas del único punto que se llevó su país en un cruce claramente dominado por la Holanda de Sjeng Schalken y Martin Verkerk, que venció por un holgado 4-1. Pero eran otros tiempos y ahora Canadá cuenta con un gran presente y mejor futuro. Son los claros favoritos pero habrá que si solventan este teórico trámite hacia el Grupo Mundial.