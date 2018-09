Previa Copa Davis. Gran Bretaña-Uzbekistán: protagonismo para los secundarios

Eliminatoria extraña la que se va a disputar en el Emirates Arena de Glasgow este fin de semana. Gran Bretaña y Uzbekistán se juegan una plaza en el Grupo Mundial de la Copa Davis 2019, un cruce en el que el favoritismo de los locales, campeones de esta competición en diez ocasiones, no se discute. Pese a las bajas ya confirmadas de Andy Murray, que continúa con su proceso de rehabilitación de la lesión de cadera que lo ha tenido casi un año de baja, y de Kyle Edmund, también por problemas físicos, los británicos confían en su segunda mejor raqueta, Cameron Norrie, y en su clásico doble formado por Jamie Murray y Dominic Inglot. Frente a ellos, la Uzbekistán de Denis Istomin y, aparentemente, nadie más, puesto que el segundo mejor tenista uzbeko se encuentra más allá del puesto 400 del ránking.

Los locales, favoritos pese a las ausencias

Es un hecho, la dependencia de un tenista del nivel de Andy Murray se ha notado de manera palmaria en el equipo británico en los últimos dos años. Sin el escocés, que no juega en la Copa Davis desde septiembre de 2016, su equipo ha pasado de optar a todo a estar a un paso de descender nuevamente de categoría. Es por ello que esta eliminatoria supone una auténtica reválida para este grupo de jugadores que, al igual que en el pasado mes de febrero frente a España, también estará liderado por Cameron Norrie.

La eliminatoria tendrá lugar en pista dura y a cubierto. El Emirates de Glasgow cuenta con capacidad para 6.500 espectadores y ha sido la sede de los recientes Campeonatos de Europa de Natación y Ciclismo en pista Este jugador de 23 años y que ocupa en estos momentos el puesto 70 del mundo ya debutó con muy buena nota contra España en febrero. Sin haber disputado nunca un partido en tierra batida como profesional, este zurdo de origen sudafricano fue capaz de remontar dos sets a cero a todo un Roberto Bautista y de hacer frente a Albert Ramos en un encuentro muy duro a cuatro mangas. En este cruce y, debido también a las ausencias de Murray y Edmund, ya tuvo que cargar con el peso de ser el número uno del equipo, algo que volverá a experimentar este fin de semana. No obstante, la situación ahora es diferente. Contra España, Norrie jugó sin presión, no tenía nada que perder, ahora está obligado a ganar sus dos encuentros para ayudar a su país a mantener la categoría, con la presión adicional de jugar en casa.

Norrie es la gran baza del equipo británico, puesto que el segundo jugador para los individuales no está nada claro. Por ránking, Jay Clarke, tenista de 20 años y número 173 del mundo, sería el teórico elegido, pero ni siquiera ha debutado todavía en Copa Davis y sólo ha jugado un partido a cinco sets, este año en Wimbledon ante Ernests Gulbis. Del otro lado está la polémica, porque el otro nombre es Daniel Evans, de 28 años y exnúmero 41 del mundo. En junio del año pasado, Evans fue suspendido un año por consumo de cocaína, de ahí que ahora ocupe el lugar 222 del mundo. Su experiencia y calidad están fuera de toda duda pero lo cierto, es que en un país tan tradicional y tan formal como Gran Bretaña este tipo de errores suelen costar muy caro. Veremos qué decisión toma León Smith, el capitán local, pero ya el mero hecho de volver a contar con él ha supuesto un gran avance.

Daniel Evans en acción durante la eliminatoria de Copa Davis 2017 entre Francia y Gran Bretaña. Foto: zimbio.com

De cara al doble no hay sorpresas. La dupla Jamie Murray-Dominic Inglot sigue vigente, pese a su mal partido contra España, donde los británicos tenían puestas muchas esperanzas pero que al final no se cumplieron al caer por tres sets a cero. Pese a ello, la apuesta por estos dos jugadores sigue firme. Son dos auténticos especialistas en la modalidad, números 11 y 23 del mundo, respectivamente, y con el público de cara, sigue siendo el punto más claro para el equipo local.

Istomin representa a Uzbekistán

Denis Istomin o la nada. Así se podrían resumir las opciones de Uzbekistán de cara a esta eliminatoria. Sobre lo que pueda hacer el actual número 60 del mundo se sustentan casi todas las opciones de su país en este cruce. La importancia capital de Istomin en Uzbekistán se resume en un dato: 14 años consecutivos jugando cada eliminatoria, 28 en total, y casi cada punto que ha habido en juego. Su balance, mejor en individuales, con 33 victorias por 14 derrotas, que en dobles, empate a 14. Si Uzbekistán quiere salir victorioso o como mínimo tener alguna opción este fin de semana, Istomin se verá obligado a jugar los tres días sin descanso.

Cerrando el quinteto, tenemos al único que, junto a Istomin, tiene cierta experiencia no sólo en esta competición, sino a nivel profesional, Farrukh Dustov. En 2015 llegó a ser el número 98 del ránking ATP pero ahora es el 1036. Tiene en su haber tres títulos challenger y un récord de 11-26 en partidos ATP. También ha sido de la partida en 27 ocasiones en la Copa Davis, una menos que Istomin, pero su bagaje no es extraordinario, con once triunfos por 19 derrotas en individuales y algo mejor en dobles, con 9-11, respectivamente.

Denis Istomin durante una eliminatoria de Copa Davis en Australia. Foto: zimbio.com

Será tarea del capitán uzbeko, Petr Lebed, elegir a los demás integrantes de su equipo pero todo parte en Denis Istomin. Sin una gran versión de este jugador, su país no tendrá nada que hacer. Será pues, una eliminatoria, sin antecedentes hasta la fecha, en la que los secundarios del circuito ATP tengan su oportunidad de hacerse valer y demostrar, en los dos casos, que hay futuro más allá de sus primeros espadas.