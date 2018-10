Pouille inclina a Bautista en una titánica batalla y pone a Francia a un paso de repetir final

La selección francesa se encuentra muy cerca de repetir final en la Copa Davis. La vigente campeona comanda por 2-0 la serie de semifinales frente a España que se está disputando en el estadio Pierre Mauroy de Lille tras la cómoda victoria de Benoit Paire sobre Pablo Carreño y tras una batalla encarnizada entre Lucas Pouille y Roberto Bautista que ha terminado con triunfo para el primero por 3-6 7-6(4) 6-4 2-6 y 6-4 tras tres horas y 41 minutos de intensa lucha.

No fue el partido más brillante en cuanto a números se refiere: Pouille, 52 golpes ganadores por 87 errores no forzados. Bautista, 29 y 48, respectivamente Quizá por haber cedido en tres de los cuatro enfrentamientos anteriores entre ellos o por la responsabilidad de ser el número uno local, pero lo cierto es que Pouille comenzó un tanto ansioso y fallando más de la cuenta. De eso se aprovechó Bautista para romper de inicio y llevarse el primer parcial por 6-3. El segundo set fue otra historia. Pouille encontró en su servicio su mejor aliado y fue metiendo presión poco a poco a Bautista. Fruto de ello, llegó el 'break' en el sexto juego (4-2). Sin embargo, esto sólo sería el principio de un final de set no apto para cardíacos.

Tirando de garra, Bautista logró forzar el 'tie-break' tras recuperar la desventaja con una rotura en el noveno juego y salvar tres puntos de set en su siguiente servicio. Pero Pouille no había llegado hasta ese punto para rendirse. El francés sacó todo su repertorio de golpes, dejadas incluidas, para poner la igualada en el encuentro con un ajustado 7-5 en la muerte súbita.

Tras un segundo set de más una hora de duración, la tensión se rebajó en el inicio del tercero. Bautista repitió el comienzo del partido y se puso 3-0 pero con lo que no contaba fue con la reacción foribunda de su rival. El talento de Pouille no se discute y cuando lo saca a relucir, puede plantar cara a cualquiera. En cuestión de minutos, el número uno francés pasó del 0-3 en contra al 5-3 a favor, con puntos de auténtica delicia que provocaron el delirio de la grada local. El resurgir de Pouille dejó sin respuesta momentáneamente a Bautista, que no pudo impedir que su rival pusiera el 6-4 en el marcador cogiendo, de este modo, las riendas del encuentro.

Bautista fuerza el quinto pero Pouille responde con fuerza en la última manga

Pese a estar dos sets a uno abajo y tras casi tres horas de intenso partido, Bautista no había dicho su última palabra. El castellonense salió con más determinación en un cuarto set en el que Pouille pagó también el desgaste acumulado en los tres anteriores. El español volvió a reencontrarse con su mejor resto y rompió en el cuarto juego para situarse 3-1 arriba. Más pendiente de guardar fuerzas de cara a un más que probable quinto set, Pouille se desconectó definitivamente de esta manga, lo que permitió a Bautista cerrar por 6-2 y asegurarse comenzar sacando en el último parcial.

Clave el porcentaje de primeros servicios de Pouille en el quinto set: 83% de puntos ganados, 15 de 18 Llegado a este punto y con lo que había en juego, ambos jugadores dieron lo mejor de sí mismos con sus respectivos servicios. Los juegos fueron volando de un lado a otro hasta que apareció la primera oportunidad al resto. Con 4-4, Bautista ofreció su único resquicio con el servicio. Pouille no dudó y, tras dos buenas subidas a la red, consiguió lo que buscaba, el 'break' que lo dejaba a sólo un juego del triunfo.

Pero, continuando con la tónica general del encuentro, el, a la postre, último juego no fue un paseo para el tenista local. El primer servicio, su mejor arma, desapareció durante casi todo el juego y Bautista amenazó con extender la batalla, al menos un par de juegos más. El español salvó dos bolas de partido y tuvo una para poner el empate a cinco, pero en ese momento, Pouille echó mano del primer saque para dar la vuelta al juego y disponer de su tercer 'match point'. Y a la tercera fue la vencida para el francés, que aguantó la presión y vio cómo la derecha de Bautista se iba fuera. El español pidió el 'ojo de halcón' pero casi sin convicción. La tecnología demostró que la pelota se había ido fuera y finalmente, Pouille y todo el Pierre Mauroy de Lille gritó de alegría tras consumarse un día perfecto para ellos.

La vigente campeona se pone 2-0 arriba, una ventaja que jamás ha perdido un equipo local en el actual formato de Copa Davis, un formato que, por otra parte y visto lo visto en este segundo encuentro, se va a echar de menos con total seguridad. Ya no hay margen de maniobra para el equipo español liderado por Sergi Bruguera, al que no le queda otra que ganar los tres siguientes puntos para estar en la final del próximo mes de noviembre. Mañana será el primer 'match ball', el encuentro de dobles que disputarán Marcel Granollers y Feliciano López, por parte española, y Julien Benneteau y Nicolas Mahut, por parte local, no antes de las 14:00 de la tarde.