Previa WTA Seúl: continúa la gira asiática

Con la gira americana llegada a su fin, es el turno de la asiática. El torneo de Seúl, se encuentra en la segunda semana de dicha gira y se disputará entre el 17 y el 23 de septiembre sobre pista rápida al aire libre. Este torneo se sitúa antes del torneo de Beijing (siendo este, uno de los más importantes de la gira) y tiene como premio la obtención de 280 del ranking wta y 250.000$. Este año, se han presentado tenistas muy destacadas, entre ellas, diversas ganadoras del torneo en pasadas ocasiones, Jelena Ostapenko tratará de revalidar el título, sin embargo, jugadoras como Irina-Camelia Begu (53), ganadora en 2015 o Lara Arruabarrena, ganadora en 2016 tratarán de evitarlo.

En la parte alta del cuadro nos encontramos con un auténtico partidazo, nos enfrentará a dos jugadoras que ya saben lo que es ganar este torneo. Por un lado, Jelena Ostapenko, favorita a hacerse con el trofeo se enfrentará a Lara Arruabarrena. Es cierto que ninguna de las dos no llega en su mejor momento. Sin embargo, la tenista española no gana dos partidos seguidos desde abril y, con el talento que tiene la joven letona, no debería de pasar muchos apuros por superar la ronda.

En su camino a la final, podría encontrarse con tenistas de la talla de Johanna Larsson (70) o Hsieh Su-Wei (40). La tenista taiwanesa viene de ganar el título en Hiroshima y siempre ha sido un hueso duro de roer, es por ello que parte como sexta cabeza de serie y se podría encontrar con Ostapenko en cuartos.

Como cuarta favorita se presenta una Magdalena Rybarikova (34) que llega en horas bajas. Desde que consiguiese llegar a la final de Birmingham no ha vuelto a ganar dos partidos seguidos, ofreciendo un nivel muy pobre. Se enfrentará a Mandy Minella (139), tenista que ha vuelto a competir a un buen nivel en los últimos meses y que no le pondrá las cosas fáciles a la eslovaca.

Cerrando la parte alta del cuadro está la quinta favorita, la tenista belga Alison Van Uytvanck (39), que no tendrá nada fácil su acceso a la siguiente ronda, ya que su rival será Ajla Tomljanovic (60), tenista que ha hecho un gran año y que llega en mejor forma que su rival.

Abriendo la parte baja de la tabla se encuentra Irina-Camelia Begu, séptima favorita, que tratará de volver a conseguir el título que ya logró hace tres años. Su rival está por decidir todavía ya que sale de la previa. En caso de pasar, lo más probable sería un enfrentamiento contra Agnieszka Radwanska (59). Aunque todo es posible ya que ninguna lleva demostrando un buen juego en los últimos meses.

Como tercera favorita llega Maria Sakkari (31). La griega viene demostrando un juego muy sólido sobre superficies duras y, se postula como una de las favoritas a conseguir el trofeo. Su rival será una Schmiedlova (89) que llega en horas bajas. De esta manera, a la griega se le queda un cuadro relativamente sencillo para llegar como mínimo hasta cuartos.

Como última cabeza de serie se encuentra Kirsten Flipkens (56). La belga viene en un gran estado de forma, sobretodo en la gira de hierba y, al igual que Sakkari, no debería de tener muchos problemas en llegar a cuartos.

Por último, cierra el cuadro la segunda favorita, kiki Bertens (12). La holandesa viene pletórica tras haber ganado el torneo de Cincinnati hace menos de un mes. Sus mayores complicaciones en su camino a la final serían un posible duelo en cuartos con Kirsten Flipkens y un encuentro en semifinal contra Maria Sakkari o Irina-Camelia Begu.