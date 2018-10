Azarenka no falla y accede a los cuartos de final en Tokio

Victoria Azarenka está volviendo al lugar donde realmente merece estar. La bielorrusa demostró un sólido nivel de juego, sin prácticamente fisuras para seguir en el WTA Premier de Tokio. La oriunda de Misnk superó a Ashleigh Barty por 6-4 y 6-2 en una hora y 18 minutos de acción.

Gran encuentro entre dos grandes tenistas. Una experimentada ante una en ascenso pero que también sabe lo que es pelear los puestos de vanguardia. Los primeros compaces fueron parejos, donde ninguna pudo establecer una diferencia, aunque los juegos fueron extensos y estuvieron cerca de generar una oportunidad de quiebre, Sin embargo, en el quinto game, Azarenka dispuso de dos break points, que acabó capitalizando para colocarse 3-2 y servicio.

Pese a estar abajo en el marcador, Barty no se desperó, se encontró con un 15-40 con el saque de la bielorrusa y pudo nivelar el marcador en 3-3. Acto seguido, Vika apretó el acelerador y volvió a establecer la diferencia en su favor para sacar 4-3 adelante. A partir de allí, la ex número uno del mundo no se apresuró y fue capaz de sostener la ventaja. En el último game, dispuso de dos sets points que no logró concretar, pero en el tercero Barty falló una derecha que le permitió asegurarse el parcial.

En el segundo set, Azarenka salió con la decisión de ponerle el punto final en los instantes iniciales evitando una recuperada de la australiana. En el primer game consumó un necesitado quiebre, para marcarle la diferencia a la nacida en Queensland e intentar ponerla contra las cuerdas desde la primera pelota. Barty buscaba recuperar el break, pero las chances le fueron esquivas.

En el quinto juego, Vika volvió a concretar una nueva rotura para colocar el marcador 4-1 en su favor. La oceánica jugó cuatro puntos formidables para achcicar la distancia, pero volvió a entregar su servicio y Azarenka sacaba para partido con el 5-2 en el tablero. El game final fue un monólogo de la bielorrusa que terminó quedándose con el encuentro.