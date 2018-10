Gilles Simon, a un paso de su tercer título en Metz

El francés Gilles Simon se ha convertido en el primer finalista del ATP 250 de Metz 2018. En su torneo fetiche, el tenista local derrotó cómodamente al moldavo Radu Albot, 107 del ránking ATP, por 6-3 y 6-1 en la primera semifinal del cuadro individual. En una hora y 15 minutos de partido, el actual número 39 del mundo impuso su ley ante un Albot que debutaba en unas semifinales ATP y que nunca inquietó al francés, que disputará mañana su cuarta final en Metz.

Como es habitual, equilibrio entre golpes ganadores (13) y errores no forzados (16) para Simon. Albot, por contra, hizo dos ganadores más pero se disparó hasta los 34 errores Fue un encuentro dominado de principio a fin por parte del tenista de Niza, tácticamente muy superior a su rival y con un gran balance entre ataque y defensa. El galo ya avisó en el cuarto juego con su primera bola de 'break'. No la convirtió pero las oportunidades al resto fueron una constante para Simon en el día de hoy, con cuatro de diez en total. En la siguiente, el francés ya no perdonó y se adelantó por 4-2 en el marcador del primer set. Con sólo cuatro puntos cedidos con su servicio en esta primera manga, Simon no tuvo ningún problema para mantener la ventaja y puso el 6-3 tras 37 minutos de juego.

Cuando Gilles Simon está sólido y con confianza, es un jugador capaz de poner en aprietos a cualquiera. Bien lo supo hoy Radu Albot. El moldavo no cejó en su empeño de entrar en el partido, pero se estrelló una y otra vez contra el muro propuesto por Simon. La superioridad del francés se fue incrementando conforme iban avanzando los juegos. Tanto es así, que en la segunda manga sólo permitió a su rival hacer un juego, finalizando el partido en poco más de hora y cuarto de duración y sin tener que afrontar ninguna bola de rotura con su servicio.

Junto a su compatriota Jo-Wilfried Tsonga, Simon se ha convertido en el tenista con más finales en Metz, un total de cuatro con la de mañana. En las otras tres anteriores, dos títulos (2010 frente a Mischa Zverev y 2013 frente a Tsonga) y una derrota (2015 también contra Tsonga). Precisamente, Simon también puede igualar a Tsonga como el jugador con más triunfos, tres, en el palmarés del evento. Su rival para ello saldrá de la segunda semifinal que medirá al japonés Kei Nishikori, primer cabeza de serie, y al alemán Matthias Bachinger.