Thiem alcanza la final en San Petersburgo

Thiem sigue de dulce esta semana, tras un gran US Open ha logrado meterse en su quinta final de la temporada en San Petersburgo. El austriaco derrotó en sets corridos a Roberto Bautista en las semifinales del torneo por 6-4 y 6-3. Dominic fue superior al tenista español en la mayor parte del partido y sobre todo en los momentos claves. Bautista no dio una bola por perdida y sobre todo puso en algunos momentos a Thiem en apuros, pero no fue suficiente. El castellonense continúa con su mala racha en semifinales en este torneo.

Thiem golpea en el momento perfecto

El austriaco comenzó su partido de la mejor manera posible, con un saque directo pero aun así tuvo que enfrentar un 40 iguales y posteriormente se llevó el primer juego con un saque directo. Los dos tenistas mantuvieron sus servicios durante los nueve primeros juegos y tan solo Bautista se vio obligado a salvar una bola de rotura. Thiem sacó su mejor tenis en los momentos en los que se veía apurado al servicio también.

El primer set llegó a su fin en el décimo juego, ahí Dominic contó con dos bolas de rotura y de set. En la primera dominó el punto pero tras un grave error de derecha no pudo ganar el set. Sin embargo, a la segunda y tras un error del español lo logró y se llevó la primera manga por 6-4 en un set muy igualado y que se decidió por pequeños detalles.

El austriaco cierra el pase a la final

Thiem comenzó muy bien el segundo set logrando mantener su saque en blanco pero Bautista también iba a hacer más de lo mismo en el siguiente. El austriaco fue el primero en tener bolas de rotura, tuvo dos en el cuarto juego pero el español no tiró la toalla y mantuvo su servicio, empatando a dos el partido. Roberto tuvo su primera bola de rotura en el siguiente juego pero Thiem con un saque directo que pasó como un auténtico misil, logró salvarla para finalmente mantener el saque y poner el 3-2.

La rotura que marcaría el set y el partido llegó en el sexto juego, Thiem contó con tres bolas de rotura y a la tercera logró su segundo quiebre del partido. A partir de ahí, el austriaco se centró en mantener su servicio y lo hizo a las mil maravillas. No le dio ni una sola oportunidad a Bautista al resto y el segundo set y el partido acabaron tras un error de revés del tenista español.

Una final que es como una revancha

Dominic Thiem se enfrentará a Martin Klizan en la final de este torneo de San Petersburgo. El austriaco se verá de nuevo las caras con el tenista que le eliminó del torneo de su país en el que tenía depositadas muchas esperanzas, en Kitzbühel. Klizan se llevó la victoria ante Thiem que era el primer cabeza de serie y luego se acabó llevando el torneo unos días de después. El eslovaco está jugando un gran tenis y ha eliminado a tenistas como Fognini y Wawrinka esta semana. Thiem lo tendrá complicado para ganar su tercer título de la temporada.