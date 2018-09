Thiem gana su primer título en pista cubierta en San Petersburgo

Dominic Thiem ya sabe lo que es ganar al menos un título en cada superficie. El austriaco se alzó con el título en San Petersburgo, su primer título en pista cubierta y con él ya ha ganado títulos en las cuatro superficies diferentes en las que se juega al tenis (dura, arcilla, hierba y pista cubierta). Muchos no sabían el porqué de la inscripción de Dominic en este torneo pero ha quedado claro durante todos estos días, venía a ganar y ha ganado.

Thiem se impuso sin muchos problemas a Martin Klizan en la final, logró una victoria en sets corridos y cediendo tan solo cuatro juegos. El actual número ocho del mundo jugó su mejor partido de la semana en el momento más importante y se hizo con el undécimo título de su carrera deportiva. Tras ganar este título, su tercero de la temporada, Dominic sumará 250 puntos más que le van a ayudar y mucho a alcanzar esas ATP World Tour Finals que se dipsutan en el mes de noviembre. El austriaco tiene una ventaja de más de 750 puntos con el noveno clasificado, John Isner.

El tenista eslovaco comenzó dominando el partido, no concedió ni una sola oportunidad a Thiem al resto en los seis primeros juegos y durante la primera mitad de la primera manga fue el mejor tenista sobre la pista. Sin embargo, a partir del séptimo juego Klizan se vino abajo ya que Dominic de la nada logró una rotura muy importante tras un gran punto ofensivo. Tras romper el servicio, Thiem se vino arriba y se hizo con los dos juegos siguientes y con la primera manga por 6-3. Martin se vino completamente abajo en los tres últimos juegos, no paró de cometer errores y el número ocho del mundo lo aprovechó a la perfección.

El segundo set comenzó muy mal para Klizan, el eslovaco continuaba cabizbajo tras haber cedido el primer set. No paró de cometer errores y perdió ocho de los primeros nueve puntos. Thiem hizo daño y logró romper el servicio y abrir una distancia de 2-0 que posteriormente fue de 3-0. Klizan tuvo problemas con el supervisor y con el juez de silla y ahí ya se fue completamente del partido, a pesar de mantener su servicio en el cuarto juego, su cabeza ya no estaba en la final. Thiem volvió a romper en el sexto juego y a la hora de sacar para ganar el torneo no tuvo ni un solo problema. Dominic logró el undécimo título de su carrera deportiva en una final muy sencilla para él.