Nuevo paso atrás de Muguruza

La confianza en uno mismo es fundamental en cualquier ámbito de la vida, incluido el deporte. El factor mental es casi tan importante o más que la técnica o calidad que tenga el/la deportista en cuestión. Ahora mismo, Garbiñe Muguruza no dispone de lo primero. La tenista española, ahora en el puesto 14 del ránking WTA, sumó un nuevo y decepcionante resultado en el torneo de Wuhan (China), de categoría Premier 5, al caer en los octavos de final ante la checa Katerina Siniakova, 33 puestos peor que ella en la clasificación mundial, por un doble 7-6 en un choque que se alargó hasta las dos horas y ocho minutos y que concluyó pasada la medianoche. Una derrota como esta, en sendos 'tie-breaks', es dura de digerir pero lo es más cuando dilapidas ventajas como un 5-1 en el primer set o un 4-2 en el segundo.

Otra vez el elevado número de errores no forzados, 46, fue uno de los detonantes de la derrota de Muguruza. El otro, el segundo servicio, con el que se llevó solamente el 34% de los puntos, 11 de 34

Y es que, desgraciadamente y durante prácticamente todo este año, los encuentros de Muguruza se han convertido en una montaña rusa llena de descontrol en los que la caraqueña comienza de manera brillante pero en los que se va hundiendo poco a poco hasta acabar entregando la toalla por pura inoperancia. En sus dos partidos anteriores, Muguruza sólo había cedido cinco juegos. Eso y las constantes derrotas de las principales favoritas, habían vuelto a ilusionar a la tenista española de poder, por qué no, volver a ganar un título importante y meterse de lleno en la pelea por estar en las WTA Finals de Singapur.

El comienzo del encuentro de hoy invitaba aún más al optimismo. Siniakova, verdugo ayer de la todavía vigente campeona, la francesa Caroline Garcia, puso a prueba el temple de Muguruza, que tuvo que salvar tres bolas de rotura en su primer turno de saque. La española daba muestras de estar concentrada al máximo y, tras amarrar ese primer juego, pareció poner la directa con dos 'breaks' seguidos y un 5-1 que se antojaba definitivo en este primer set. Pero nada más lejos de la realidad.

En el momento de cerrar, los fantasmas de derrotas parecidas durante este año aparecieron nuevamente sobre la cabeza de Muguruza, que no fue capaz de darle la puntilla al set, aún disponiendo de tres opciones para ello (5-2, 5-4 y 6-5). La solidez y el equilibrio mental habían desaparecido, dando paso a una concatenación de errores no forzados sin fin. Lógicamente y tras superar una situación casi imposible, Siniakova encaró el primero de los desempates con más convicción que Muguruza que, a pesar de comenzar también por delante, cedió por un claro 7-3.

Ya no había vuelta atrás. El partido se había convertido en un ir y venir constante. Tres juegos para una, pero después otros tres para la otra. Así estaba el asunto. Dentro de ese total desgobierno, Siniakova sí mostró esa fortaleza mental de la que adoleció Muguruza en el final del primer set. La checa tuvo a su disposición dos servicios para cerrar el partido, con 5-4 y 6-5, respectivamente. No lo logró, pero no dejó que aquello la consumiera por dentro, dando una lección de saber estar a su rival, a la que inclinó definitivamente por un contundente 7-1 en la segunda muerte súbita.

Con este nuevo traspiés, las opciones de acabar el año disputando el Masters de Singapur desaparecen virtualmente de la cabeza de Muguruza. Visto lo visto, hasta puede ser mejor terminar la temporada cuanto antes y recargar pilas de cara a un 2019 en el que el objetivo, más allá de ganar partidos o no, será reencontrarse a sí misma.

Siniakova, por su parte, buscará prolongar su excelente torneo ante la estonia Anett Kontaveit, frente a la que se jugará el pase a las semifinales.