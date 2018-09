Sabalenka fulmina a Kontaveit y se proclama campeona en Wuhan

La bielorrusa Aryna Sabalenka se ha proclamado campeona del WTA Premier 5 de Wuhan (China), logrando su segundo torneo y también el más prestigioso como profesional. La tenista de Minsk, de sólo 20 años y actual número 20 del mundo, doblegó sin demasiados apuros en la gran final a la estonia Anett Kontaveit por un doble 6-3 en poco más de una hora de juego.

Más sólida Sabalenka, que terminó con un balance positivo entre ganadores y errores no forzados, 25 por 24. Kontaveit, en cambio, se quedó en 10 y 15, respectivamente

El encuentro medía por vez primera en sus carreras a dos de los más jóvenes valores del circuito, dos jugadoras con un patrón de juego bastante similar y que gustan de ir a por los puntos de manera clara. Pronto, Sabalenka dejó manifiesta su superioridad al convertir su primera bola de 'break' en el cuarto juego (3-1). Enfrente, Kontaveit sufría para para meter primeros servicios y con los pocos que entraban, un 41%, tampoco conseguía llevarse los puntos (4 de 11 en el primer set).

Sabalenka se mostraba muy segura. No todo eran palos a la bola, la bielorrusa supo alternar golpes potentes con otros más angulados y varió muy bien con las alturas. Kontaveit se mantuvo a un 'break' de distancia pero en ningún momento dio la sensación de poder hacer daño al resto. De hecho, su rival no tuvo que afrontar ninguna bola de rotura y tan sólo en uno de ellos se llegó al 'deuce', el que le daría a Sabalenka el primer set por 6-3 tras aprovechar su segunda bola para ello.

No cambió mucho el panorama durante el segundo parcial. Kontaveit no lograba dar con la tecla para causar problemas a la bielorrusa, que seguía ganando sus turnos de servicio con mucha facilidad. Sabalenka avisó en el tercer juego, con un 15-40 que no pudo aprovechar por culpa de unos cuantos errores. Ese fue el único momento de precipitación de la vigésima mejor tenista del mundo, que no perdonó en su siguiente oportunidad, rompiendo en blanco el saque de Kontaveit en el séptimo juego (4-3). Como si de una auténtica veterana se tratara, la bielorrusa controló a la perfección el momento del partido y ni siquiera tuvo que esperar a su servicio para finiquitar el duelo. Con otra derecha ganadora, la pupila de Dmitry Tursunov ponía el 6-3 definitivo y levantaba los brazos, todavía sin poder creer lo que acababa de conseguir.

Y es que no deja de ser noticia la irrupción de jóvenes como Naomi Osaka, flamante vencedora del US Open, o la propia Aryna Sabalenka, jugadoras que apenas acaban de cumplir la veintena de años pero que con su desparpajo y su talento, se han metido de lleno en la lucha por los grandes trofeos, ganando incluso algunos de ellos, como es el caso de la japonesa y la bielorrusa. Tras el Premier de New Haven el pasado mes de agosto, este es el segundo entorchado en la corta carrera profesional de Sabalenka, que también gracias a este triunfo, comienza a soñar con alcanzar una de las seis plazas que todavía están en juego de cara a disputar las WTA Finals de Singapur.

Con los 900 puntos de recompensa por ganar en Wuhan, la bielorrusa sube hasta la undécima plaza de la Carrera de Campeonas con 3.050 puntos, a menos de 600 de la octava plaza, que está en poder de la holandesa Kiki Bertens. Teniendo en cuenta que todavía queda el último Premier Mandatory del año, Pekín, cuya fase final ha comenzado hoy sábado y que reparte hasta 1.000 puntos a la campeona, las opciones de Sabalenka y de otras jugadoras más, por supuesto, siguen intactas. Sería el colofón para un año rompedor por parte de esta jugadora, que debutará en la capital china directamente en la segunda ronda.