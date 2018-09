Nishioka alcanza la final en Shenzhen

Excelente semana de Yoshihito Nishioka. El japonés, que venía de sortear la clasificación del ATP 250 de Shenzhen, alcanzó la final del torneo chino tras vencer a Fernando Verdasco por 1-6, 6-2 y 7-6 (5) tras dos horas y 22 minutos de partido. El cotejo fue parejo, pero el nipón estuvo más firme en los momentos claves y eso marcó la diferencia.

El primer set fue un trabajo tranquilo para el español. Sólido con su servicio, trató de no dejar dudas y superar en todos los aspectos a su contricante. Con un quiebre en el segundo juego, se limitó a mantener esa diferencia, para poner las obligaciones del otro lado de la red. No obstante, el japonés seguía intentando, pero no podía concretar las pocas chances que Verdasco entregaba. Una nueva rotura del madrileño lo colocaba 5-1 y servicio, para sacar en busca de conseguir el primer parcial. Y así fue. Con un game en cero, el español hizo propio dicho capítulo.

Para el segundo episodio, las riendas cambiaron y ahora era Nishioka el que tomaba las riendas de la manga. Salió a presionar a Verdasco hasta las últimas opciones, lo paseó por toda la cancha e intentó recuperar el terreno cedido. Velozmente, pudo conseguir una rotura en el segundo juego, pero el europeo niveló las acciones de forma inmediata. Nuevamente, el oriundo de Mie se encontró con un 0-40 que no dilapidó y consumó un nuevo quiebre sobre el saque del español, para estar a tiro de quedarse con el set. Sostuvo esa diferencia hasta desenlace y en la segunda pelota para el set, clausuró la manga en su favor.

Con el encuentro igualado, ambos salieron de una forma más conservadora, pero tomando algunos riesgos necesarios. Los primeros games fueron peleados, sin quiebres, pero hubo oportunidades para el nipón. Recién en el séptimo juego, Nishioka pudo quebrar para colocarse 4-3 y servicio, pero la alegría le duró poco, dado que Verdasco se recuperó y estableció la paridad en 4-4. Sin embargo, no pudieron volver a quebrar y el encuentro se definía en el tie-break. Fue allí donde el más mínimo error le costó el partido al español. Una doble falta en el match point, selló la victoria de Nishioka.

En el encuentro decisivo lo esperará Pierre Hugues Herbert que despachó a Alex de Minaur por 7-5, 2-6 y 7-6 (8), tras dos horas y 36 minutos de juego.