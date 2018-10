Muguruza sigue soñando con el WTA Finals

Garbiñe Muguruza aún sueña con ingresar al Masters de fin de año. Mientras las posibilidades estén latentes, la caraqueña seguramente lo intentará y hoy comenzó con el pie derecho, tras barrer a Ekaterina Makarova por 6-0 y 6-4 en una hora y 16 minutos de partido, en el marco de su estreno en la presente edición del WTA Premier Mandatory de Beijing.

El primer episodio fue una verdadera paliza de Muguruza, que hizo lo que quiso ante la rusa, que no podía frenar el vendaval. Rápidamente consumó una rotura en el primer juego y repitió la escena en el tercero, para estar cómoda en el pasaje. Un nuevo quiebre de la hispanovenezolana, la colocaba 5-0 y en la primera pelota para set no sembró dudas y clausuró la manga inicial tras 25 minutos de acción. Una fiera indomable era Muguruza, que todos esperaban que no se diluyera con el correr de los juegos.

La segunda manga comenzó de la misma forma que estuvo el inicio del partido. Muguruza siguió presionando y se quedó con el saque de Makarova en el primer game del parcial. A partir de allí, la ex número uno del mundo, levantó el pie del acelerador y se dedicó a regular el ritmo del partido. La oriunda de Moscú intentó recuperar la diferencia, pero las oportunidades le fueron esquivas. En el quinto juego, Garbi tuvo una nueva chance de quiebre, que no pudo concretar, dándole vida a su contricante.

Sin embargo, en el séptimo pudo quebrar para colocarse 5-2 y servicio, intentando asegurar la victoria en ese momento. Pero jugó un pésimo game, donde tuvo cuatro match points, que no pudo aprovecharlos y terminó cediendo ese juego, para que Makarova imaginara dar vuelta el marcador. En el último juego, Muguruza sacó 15-40, donde pudo recuperarse y dispuso de otras tres pelotas para el partido. Recién en la tercera, pudo colocarle el broche al encuentro.