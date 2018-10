Muguruza cede ante Sabalenka y dice adiós a sus posibilidades de estar en Singapur

Se trataba de la crónica de una muerte anunciada. Garbiñe Muguruza no estará, por deméritos propios, en las WTA Finals de 2018. La española dilapidó sus últimos cartuchos al caer eliminada en la segunda ronda del WTA Premier Mandatory de Pekín (China), torneo que reparte 1.000 puntos a la jugadora que resulte campeona. Debido al pobre bagaje de resultados cosechado durante la presente temporada, la tenista española estaba obligada a llevarse el título en la capital china, algo que ya hizo en 2015, para conservar sus opciones de estar en Singapur, pero a la mínima que ha tenido una rival de alto calibre enfrente, no le ha quedado más remedio que coger sus cosas e irse para casa.

Sabalenka fue mejor en líneas generales: 36 golpes ganadores por 29 errores no forzados. Muguruza se quedó en 20 y 22, respectivamente

Y eso que, a diferencia de otras ocasiones, hoy la española no hizo un mal partido. El problema es que tuvo delante a la jugadora más en forma probablemente del circuito en estos momentos, que no es otra que Aryna Sabalenka. La joven bielorrusa de 20 años, flamante vencedora del Premier 5 de Wuhan el pasado sábado, continúa en una línea de franca progresión en su juego y en una hora y 47 minutos de partido se hizo con la victoria por 7-5 y 6-4. Como decimos, hoy Muguruza no se puede echar en cara demasiadas cosas. La española mostró mejor actitud que en pasados encuentros y tuteó a su rival durante todo el partido. Si hubiese mostrado esta cara más veces durante este año, seguramente no estaría ahora mismo en el puesto 15 del ránking.

El encuentro tuvo una alta intensidad, con las dos jugadoras pegando muy fuerte desde el fondo de pista y acumulando varias opciones al resto. La diferencia estuvo quizá en que, ahora mismo, Sabalenka goza de una confianza mucho mayor a la hora de afrontar momentos decisivos que la que tiene Muguruza. Ese factor ayudó a la bielorrusa a desequilibrar ambos sets. En el primero y tras desaprovechar las seis bolas anteriores, Sabalenka hizo efectiva su séptima opción de 'break' para llevarse el set por 7-5 e infligir el primer golpe a la moral de Muguruza que, por su parte, también había dispuesto de cuatro oportunidades de rotura, tres de ellas en el juego anterior.

El segundo set discurrió por similares derroteros. Muguruza se adelantó por 2-1, pero Sabalenka reaccionó de forma inmediata con dos 'breaks' consecutivos para situarse 4-2 arriba. Sin embargo, a la actual número 16 del mundo también le pudo inicialmente la responsabilidad de tener cerca la victoria y abrió momentáneamente la puerta a Muguruza, que logró empatar a cuatro. Pero ahí se pararía el contador de juegos de la caraqueña, que salvó dos bolas de partido con 5-4 en contra antes de que en la tercera su revés se quedase en la red y dijera adiós, de este modo, tanto al torneo como a sus ínfimas posibilidades de estar entre las ocho mejores en el Masters de Singapur.

Así las cosas, termina una temporada que no se puede calificar de otra manera que de pobre para Muguruza que, después de dos consecutivos ganando al menos un Grand Slam y llegando incluso a ocupar el primer puesto del ránking de la WTA, tendrá que reflexionar seriamente acerca de lo ocurrido en este 2018, un año que comenzaba ilusionante pero en el que ha ido encadenando una decepción tras otra.

Todo lo contrario le sucede a Sabalenka, que se encuentra en ese clásico momento que todo jugador tiene alguna vez en el que ganar se convierte en un hábito más. Precisamente, su siguiente rival, Caroline Garcia, guarda cierto paralelismo con lo que está realizando la bielorrusa en este final de temporada. El año pasado, al francesa completó dos semanas de ensueño alzando consecutivamente los títulos de Wuhan y Pekín. Gracias a ello, logró el acceso a las WTA Finals acabando el año entre las ocho mejores del mundo. Ese es el reto que se ha marcado Sabalenka, que tendrá que superar a la vigente campeona para seguir acercándose a esa ansiada octava plaza que marca el corte hacia Singapur.