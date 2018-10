La apatía vuelve a condenar a Zverev

Pese a que solamente lleva con él un par de torneos, todavía no se ve ningún signo de mejora en Alexander Zverev desde que uniera sus fuerzas este verano con Ivan Lendl. Bajo la atenta mirada de su nuevo entrenador y de su omnipresente progenitor, Alexander Zverev Sr, el teutón continúa siendo víctima de sus propios errores y hoy cayó en los octavos de final del ATP 500 de Pekín ante el tunecino Malek Jaziri, número 61 del mundo. En un encuentro largo, tedioso y soporífero a más no poder, Zverev fue incapaz de relanzar su mal comienzo y terminó cediendo por 7-6(4) 2-6 y 6-4.

Malos números para ambos jugadores: Jaziri terminó con 32 golpes ganadores por 40 errores no forzados, mientras que Zverev hizo 28 y 35, respectivamente. Además, el alemán desaprovechó 13 bolas de break (4 de 17)

Zverev se medía hoy ante un jugador al que había vencido en las tres ocasiones anteriores sobre pista dura, incluida una este mismo año en el torneo de Washington por 6-2 y 6-1. Pero hoy el de Hamburgo volvió a mostrar su peor cara, esa en la que parece que todo le cuesta un mundo y debido a la cual no es capaz de alcanzar la madurez necesaria como para aspirar a los grandes torneos. Jaziri, por contra, interpretó a la perfección cada momento del partido y con su variedad de golpes fue tejiendo una tela de araña que terminó por desesperar a su rival. Con 3-3 en el marcador, Zverev ya dio sus primeras muestras de nerviosismo al estrellar por primera vez su raqueta contra el suelo (luego vendría la segunda al perder el partido).

Demasiado pronto para perder los estribos, pero ya se sabe que el menor de la saga Zverev pierde su temperamento con mucha facilidad, algo sin duda a corregir si quiere mantenerse en la élite. Las continuas bolas de 'break' desaprovechadas no ayudaban a calmar las ansías del alemán, que en el decisivo 'tie-break' volvió a mostrarse indolente permitiendo a Jaziri llevárselo por 7-4.

No le quedaba otra que dar un paso adelante al bueno de Alexander, que disfrutó de sus únicos instantes de luz en su juego en el segundo set. El alemán comenzó rompiendo de entrada (1-0) y, consciente de que un 'break' quizá no resultara suficiente, buscó con ahínco el segundo, algo que logró en el séptimo juego para poner el 6-2 en el marcador. Pero ahí se acabaron las buenas noticias para Zverev, que se sumió nuevamente en la desgana en el último parcial, regalando su primer turno de servicio para volver a ir a remolque (2-0). Pese a firmar un rápido 'contrabreak', la actitud de Zverev seguía sin convencer. Al alemán le faltaba ir de manera definitiva a por el partido. Y de esa permanente indecisión se acabó aprovechando Jaziri, que priorizó al máximo sus turnos de saque para mantener sus opciones. El tunecino había llegado dónde quería. Con 5-4 a su favor, no tenía nada que perder y se lanzó hacia la victoria. Presa de los nervios y con su primer saque como único aliado, Zverev no pudo hacer frente a la situación y tiró fuera su revés en su primera bola de partido en contra.

La reacción, estampando otra vez su raqueta contra la pista, fue previsible. La frustración que había llevado consigo durante estas dos horas y media terminó siendo demasiado para Zverev, que vuelve a dejar patente sus malos hábitos cuando las cosas se le tuercen. No hay duda de que, por todo lo realizado en los primeros seis meses del año, el actual número cinco del mundo lograra en breve su clasificación matemática para el Masters de Londres, pero éste decaimiento progresivo en su juego recuerda mucho al de hace exactamente un año. Visto lo visto, no va a resultar sencillo domar el fuerte temperamento del joven alemán, aunque para ello haya contratado a toda una leyenda como Ivan Lendl. Cambiando de tercio y buscando igualar su mejor resultado en un ATP 500, Jaziri se medirá en los cuartos de final al georgiano Nikoloz Basilashvili, número 34 del mundo y verdugo del último español en liza del cuadro, Fernando Verdasco.