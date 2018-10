Medvedev se queda con el ATP de Tokio

El ruso que a partir de este lunes aparecerá como el mejor ruso preclasificado en el ránking mundial, por delante de Karen Khachanov, accediendo al puesto 22 de dicho ranking.

El ruso se ha consolidado y superó a la estrella local, que es uno de los mejores restadores del mundo, con solidez en el servicio. Medvedev llegó a ganar 32 de los 33 puntos que puso en juego con su saque en el partido y terminó con 38 de 43.

Para Daniil debía sacar muy bien para quedarse con el título, Kei es un jugador que hace de la devolución un apostolado, pero hoy el ruso no le dio concesiones. No obstante el japonés, semifinalista del US Open, se marcha de Tokio, con buenas sensaciones ganando 300 puntos que le afianzan en el duodécimo puesto de la lista mundial, y con la vista puesta ahora en el Masters 1.000 de Shanghai, que ha comenzado hoy, y donde tiene todavía esperanzas para lograr su clasificación para las Nitto ATP Finals de Londres.

Daniil tuvo un comienzo en la primera manga bastante duro, ya que tuvo que sacar adelante el primer juego de saque cuando el japonés lo sorprendió tratando de golpear de entrada por ello en el primer juego tuvo un punto de quiebre en su contra, pero desde ese momento ajustó su servicio y después no tuvo problemas durante todo el partido.

Tras salvar el quiebre Medvedev tuvo un set impecable, ya que al tremendo servicio le sumó muy buenas devoluciones por ello le quebró al oriental en cero en el cuarto juego y en el octavo juego para cerrar un notable primer set.

La segunda manga fue más pareja ambos sostuvieron su servicio sin problemas, pero el ruso aplicó la medicina de Nishikori en el momento justo, ya presionó en el décimo juego sobre el saque del japonés, estuvo muy preciso con la devolución y fue así que le quebró el saque al local y se quedó con el título de Tokio en set corridos

Medvedev trazó un camino en el cuadro final sin ceder set, se hizo con 45 de los 49 juegos con su servicio y conquistó el título de mayor categoría de su carrera en el ATP World Tour 500 de Tokio.