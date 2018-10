Previa ATP Masters 1000 Shanghai: Federer defiende su corona con Djokovic al acecho del número uno

Llega el Masters 1000 de Shanghai, penúltimo del año y que sirve como punto y final de la gira asiática. Y lo hace con varias interrogantes como la persecución hacia el número uno del mundo del lesionado Rafa Nadal por parte de Novak Djokovic, Juan Martín del Potro y Roger Federer y las cuatro plazas restantes que todavía quedan por asignar de cara a la Copa Masters de Londres. En una final que él mismo definió como perfecta, Federer conquistó el año pasado su segundo título en Shanghai ante el español Rafa Nadal. Ausente éste último por lesión, el de Basilea acude a esta cita con la presión de defender los 1.000 puntos que consiguió como campeón pero también con ganas de reinvindicarse tras una segunda parte de la temporada con duras derrotas en los torneos importantes como Wimbledon o US Open, entre otros.

El Qizhong Stadium es la sede de este evento. Cuenta con un aforo de hasta 15.000 espectadores y ya albergó la Copa de Maestros entre 2005 2008

El cuadro que afronta el suizo no está exento de dificultades. Para empezar, en su primer partido podría chocar con el flamante campeón del ATP 500 de Tokio, el ruso Daniil Medvedev, si éste se deshiciera del chino Ze Zhang en la primera ronda. Más adelante, aparecen los nombres de Milos Raonic (14) o Kei Nishikori (8), el hombre que, precisamente, cayó ante el citado Medvedev en la final del torneo nipón. Unas hipotéticas semifinales mediría a Federer con Juan Martín del Potro, tercer favorito, reeditando el duelo del año pasado en la misma ronda que se llevó el suizo en tres sets. El tandilense viene de caer, entre algodones por un proceso febril, en la final del ATP 500 de Pekín ante el georgiano Nikoloz Basilashvili, pero confía en estar mejor en Shanghai, donde ya estuvo muy cerca de ser campeón en 2013, cediendo ante Novak Djokovic en la gran final.

En su estreno, Del Potro se verá las caras con el ganador del Leonardo Mayer-Richard Gasquet. Aparte de Federer, otros posibles rivales que aparecen en su misma parte del cuadro son el australiano Nick Kyrgios, el suizo Stan Wawrinka o el austríaco Dominic Thiem (6). Como ya hemos dicho, quedan cuatro plazas para adjudicar de cara a las ATP World Tour Finals y Thiem ocupa ahora mismo la octava y última plaza que da acceso a ellas. Eso sí, el número siete del mundo cuenta con una tranquilizadora ventaja de más de 600 puntos sobre su más inmediato perseguidor, el estadounidense John Isner que, para más inri, se ha borrado de esta gira asiática por su reciente paternidad. Thiem tendrá como primer rival al australiano Matthew Ebden.

Juan Martín del Potro durante la final del ATP 500 de Pekín este pasado domingo. Foto: zimbio.com

Djokovic muestra su lado más ambicioso

"Quiero el número uno a final de año". Así de contundente se mostró el serbio en la rueda de prensa previa al inicio del torneo. Y razones no le faltan. Al no defender ni un sólo punto de aquí a final de temporada, Djokovic se quedaría a sólo 35 puntos de Rafa Nadal en caso de ganar en Shanghai, un evento en el que ya inscribió su nombre como ganador en tres ocasiones (2012, 2013 y 2015). Un triunfo más le permitiría desempatar con el escocés Andy Murray, otro de los ausentes este año, como el jugador con más trofeos en la ciudad china.

Tres españoles aparecen en la fase final. Roberto Bautista, que debutará ante el ruso Andrey Rublev, Pablo Carreño, que regresa de una lesión y cuyo primer rival será el francés Benoit Paire y, por último, Albert Ramos-Viñolas, que se medirá al kazajo Mikhail Kukushkin.

No hay duda de que el serbio ha recuperado su mejor nivel y ello, unido a la tranquilidad de saber que toda victoria que consiga le hará sumar puntos en el ránking, lo convierten en el máximo favorito, no ya a ganar aquí, sino también a hacerlo en el resto de torneos que quedan hasta final de año. Su debut se producirá ante el francés Jeremy Chardy, un rival muy asequible teniendo en cuenta el aplastante dominio en el cara del serbio, once a cero. Pero más adelante aparecen jugadoras que ya saben lo que es ganar al bueno de Nole y además este año, como el italiano Marco Cecchinato (16) o el griego Stefanos Tsitsipas (10), sus verdugos en Roland Garros y Toronto, respectivamente. Un posible cuarto de final lo enfrentaría al sudafricano Kevin Anderson, séptimo favorito y también en ese mismo lugar en la Carrera hacia Londres.

Novak Djokovic durante un entrenamiento esta semana en Shanghai. Foto: zimbio.com

En semifinales esperarían Marin Cilic (5) o Alexander Zverev (4), dos tenistas en horas bajas y necesitados de un buen resultado para no poner en peligro su participación en Londres. El croata debutará ante le chileno Nicolás Jarry, tenista con un esperanzador futuro, mientras que a Zverev tampoco le ha sonreído la suerte con su posible primer rival, que saldrá del atractivo duelo entre Denis Shapovalov y Nikoloz Basilashvili, recién llegado con el título de Pekín en sus manos.

En definitiva, un Masters 1000 con mucho en juego y que, seguramente, ayudará a clarificar las cosas en este apasionante final de temporada.

