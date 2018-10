Kyrgios amplía su divorcio con Shanghai

Nick Kyrgios no mantiene una relación demasiado positiva con el Masters 1000 de Shanghai. En sus dos últimas apariciones en este torneo, el australiano perdió en primera ronda frente a Mischa Zverev en un partido donde ni siquiera compitió, y el año pasado se retiró por voluntad propia y sin ninguna lesión tras perder el primer set ante Steve Johnson. Esta vez parecían pintar mejor las cosas para un Kyrgios que se apuntó la primera manga ante Bradley Klahn. Pero el jugador norteamericano, procedente de la fase previa, aprovechó la desidia de su rival para remontar el encuentro y llevarse la victoria (4-6, 6-4, 6-3).

Desde el primer juego del partido se pudo ver claramente la diferencia de actitud competitiva entre ambos jugadores. A pesar de ello, el enorme talento que atesora Kyrgios le bastó para aprovechar la única bola de break que tuvo en todo el encuentro para romper el saque de su rival y llevarse el primer set.

El australiano no cambió en absoluto su conducta sobre la pista en el segundo parcial. Sin inquietar lo más mínimo al resto y sacando adelante sus saques a base de potencia. Pero Klahn supo esperar su momento, que llegaría en cuanto su rival cometiera algún error más de la cuenta. Ese momento llegó cuando ​Kyrgios sacaba para igualar a cinco, pero en lugar de eso, el australiano entregó el set con cuatro errores no forzados.

Lejos de conformarse con eso, el australiano no perdió el tiempo y volvió a regalar su servicio al inicio del tercer set. Klahn ​se puso con una ventaja de 3-0 que ya no dejaría escapar. El estadounidense consiguió cerrar el encuentro asegurando todos y cada uno de sus servicios sin pasar ningún tipo de apuro frente a un Kyrgios que dio la sensación de tener más ganas de terminar el partido que no de tratar de remontarlo.

El próximo rival de Klahn será el croata Borna Coric, que también fue capaz de remontar su partido ante Stan Wawrinka ​tras ceder la primera manga (4-6, 6-4, 6-3).