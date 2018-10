Coric remonta ante Wawrinka

Stan Wawrinka no pudo llevarse la victoria en su debut en el Masters 1000 de Shanghai, el tenista suizo se vio superado por un buen Borna Coric que jugó su mejor tenis en los dos últimos sets. Coric se repuso a las mil maravillas tras un flojo primer set y logró superar la primera ronda del torneo. El croata recuperara la confianza perdida la semana pasada tras haber caído a las primeras de cambio en Pekín ante Feliciano López. Coric se verá las caras con Bradley Klahn en la segunda ronda.

Los dos tenistas comenzaron muy bien con su servicio en el primer set y todo indicaba a que un mal juego al servicio o una muerte súbita decidiría el set, y así fue. Justo antes de las bolas nuevas, Coric perdió su servicio en blanco en el séptimo juego y Wawrinka tomó ventaja por primera vez en el partido. El suizo aprovechó las bolas nuevas para conectar unos buenos primeros servicios y consolidar la rotura sin problemas. Stan sacó para ganar el set en el décimo juego pero lo hizo sufriendo ya que salvó dos bolas de rotura antes de cerrar la primera manga por 6-4.

El segundo set comenzó a igual que empezó el primero, con los dos tenistas manteniendo sus servicios sin problemas. Al igual que en la primera manga, Wawrinka contó con dos bolas de rotura en el séptimo juego pero esta vez Coric no cedió y acabó manteniendo el servicio. El momento clave en el segundo set llegó en el siempre clave décimo juego, Wawrinka sacó para mantenerse en el set y ahí Coric contó con una bola de rotura y de set. El croata aprovechó el segundo servicio del suizo y conectó un perfecto resto directo para hacerse con el segundo set por el mismo marcador de 6-4.

Coric estaba con la moral por las nubes y Wawrinka bastante tocado tras haber perdido ese segundo set de esa manera. El croata era el mejor tenista sobre la pista y no tardó en volver a demostrarlo ya que en el cuarto juego se hizo con la primera y única rotura del set. A partir de ahí Borna se centró en ganar tan solo su servicio y no le dio ni una oportunidad al suizo al resto. En el noveno juego Coric sacó para ganar el partido y no falló, Borna mantuvo su servicio en blanco y logró su primera victoria ante Wawrinka en cuatro partidos.