Roberto Bautista Agut se aprovecha de los errores de Rublev

Roberto Bautista Agut se presentaba en Shanghai tras haber caído en la primera ronda de Beijing. El español, con más días para adaptarse a estas pistas que su rival, supo aprovecharse de esto y, pese a ser un partido en el cual abundaron los errores por ambas partes, Roberto Bautista estuvo más acertado en su juego.

El encuentro empezaba bien para Roberto Bautista; sumaba su primer juego y, en el segundo, dejaba entrever las carencias de su rival, un Rublev al que le costaría demasiado esfuerzo cerrar sus juegos. Sin embargo, en un encuentro dominado por el español, fue el ruso el primero en golpear. En un momento en el cual Roberto Bautista cometió una doble falta, Rublev supo aprovecharlo y llego a conseguir hasta tres oportunidades de break. El español consiguió salvar dos de ellas, pero cedió su servicio en la tercera. Sin embargo, el ruso se encontraría con los mismos problemas; un juego que no sabe cerrar, un Roberto Bautista con ganas de igualar el marcador y, como resultado, hasta 5 bolas de break. Rublev no pudo con todo este asedio y a la quinta bola de break acabó cediendo su saque y, dos juegos después, volvería a darle alas a un Roberto Bautista que sabiendo aprovechar los errores no forzados y las dobles faltas de Rublev acabó rompiendo otro servicio y sumándose su primer set.

El segundo set empezaría como si de un calco del primero se tratase; con un Rublev muy impreciso en su turno de saque y viéndose forzado a sacar adelante hasta cuatro deuce. Sin embargo, poco podría mantener esta situación y, en su siguiente turno de saque, vería como Bautista Agut pasaría por encima suyo con total autoridad. Viendo el pobre nivel que estaba ofreciendo Rublev, Bautista Agut se relajó en exceso y, a causa de ello, en el sexto juego se llevó un break en contra. Con ello, el ruso volvía a poner las tablas en el marcador. Pero poco le duraría la alegría, ya que, de nuevo en su turno de saque volvió a fallar. Las dobles faltas le estaban condenando y, por si no fuera poco, tan solo sumaba el 31% de puntos en el segundo servicio. De esta forma, Bautista Agut puso de nuevo la ventaja a favor suyo y sacó para ganar.

Tras su victoria, Bautista Agut se verá las caras en dos días contra el estadounidense Mcdonald, el sorprendente verdugo de Milos Raonic este lunes. En poco más de hora y media, el español se llevó el partido, pero deberá afinar más para futuros duelos.