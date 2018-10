Zverev estará en las ATP Finals tras su victoria ante Edmund

Alexander Zverev sigue intentando cerrar la temporada con sus mejores resultados. El joven alemán demostró lo mejor de su repertorio para quedarse con el triunfo ante Kyle Edmund por 6-4 y 6-4, en un encuentro que se prolongó durante una hora y 12 minutos. Golpear de arranque le sirvió al nacido en Hamburgo para dominar las acciones desde el primer momento.

El comienzo del partido tuvo el dominio de un Zverev, que le propinó la rotura en el primer juego, tomado la iniciativa desde el minuto inicial. El británico buscó que su rival no se le escapara en el marcador, pero todo el trabajo fue en vano. La solidez del teutón con su primer servicio, le fue prácticamente imposible generarse alguna oportunidad, pese a que estuvo cerca, el break point no apareció.

Por su parte, Sascha no pudo volver a quebrar, pero estuvo muy cerquita de generar una chance para romper nuevamente. Al británico lo agarró dormido y eso fue un jarro de agua helada para el actual número 14 del escalafón. Pese a ello, en el primer set point, Zverev clausuró el primer capítulo en su favor.

La segunda manga comenzó con una gran paridad, donde el británico sabía que no podía soltar su intensidad, producto que el teutón era una amenaza en el cemento chino. Edmund tuvo su oportunidad de quiebre en el segundo juego, pero no pudo concretarla y se esfumaba un momento interesante en el cotejo. No obstante, en el quinto juego Zverev tomó la diferencia: aprovechó un 0-40 que se generó y, en la primera chance, inclinó la balanza en su favor.

A partir de allí, el encuentro se le hizo muy cuesta arriba al británico, que no encontraba la posibilidad para equilibrar el marcador. Zverev seguía sólido con su servicio y sus golpes de fondo, que no mostraba fisuras para que su oponente las capitalizara. Con un formidable smash, el alemán se quedó con la victoria para acceder a las semifinales del ATP Masters 1000 de Shanghái y sellar su boleto al ATP FInals.