Federer logra una victoria convincente ante Nishikori

A la tercera llegó la vencida, en su tercer partido esta semana Roger Federer logró convencer y se hizo con una gran victoria en sets corridos. El suizo se impuso por 6-4 y 7-6 a Kei Nishikori en los cuartos de final y gracias a ello logró el pase a las semifinales. El campeón defensor está ya entre los cuatro mejores de este torneo y buscará su tercera final de Masters 1000 de la temporada en su partido de semifinales con Borna Coric.

Federer, de nuevo el mejor en el primer set

El campeón del año pasado comenzó a la perfección el partido, logrando la primera rotura del partido en el primer juego. El suizo eligió comenzar restando el encuentro y necesitó seis bolas de rotura para hacerse con el primer quiebre. Federer consolidó y aprovechó otra serie de errores de Nishikori unos juegos más tarde. Kei comenzó muy flojo un partido en el que debía estar completamente enchufado desde el primer minuto para llevarse la victoria.

El japonés tenía un 40-15 en el quinto juego para mantener su saque sin problemas pero una serie de errores le otorgaron una bola de rotura a Roger que no desaprovechó. El suizo no tardó en perder esa segunda rotura pero la rotura lograda al principio la mantuvo hasta el final. Federer sacó para ganar el set en el décimo juego y no metió la pata, el suizo con un saque directo se hizo con el primer set por 6-4. El nivel que está mostrando Roger en el primer set de sus partidos de esta semana está siendo envidiable.

La muerte súbita decide el partido

El segundo set empezó igual de mal que el primer para Nishikori ya que volvió a perder el servicio y esta vez lo hizo tras cometer una doble falta. A pesar de todo el japonés no se rindió y peleó todos los juegos al resto, buscando devolverle la rotura al suizo. Federer se mantuvo firme en los dos primeros juegos pero en el tercero Nishikori fue capaz de romper y el set quedaba igualado a tres juegos. A partir de ahí los dos tenistas se centraron en el servicio y no dieron oportunidades a su rival con el resto. La muerte súbita se iba a ver obligada a decidir esta segunda manga.

El japonés comenzó perfecto la muerte súbita, logrando dos golpes ganadores seguidos y consiguiendo el primer punto al resto. Kei se hizo con una ventaja de 4-1 pero a partir de ahí iba a llegar el mejor tenis de Federer. El suizo se llevó sus dos puntos con el servicio gracias a dos saques directos que Nishikori ni olió. En los dos siguientes puntos al resto, el campeón defensor conectó dos derechas paralelas perfectas y tomó ventaja por primera vez en este desempate. Roger estaba a dos puntos de la victoria y no desperdició su oportunidad.

Tras lograr un punto de saque, el suizo tuvo su primera bola de partido, en ella subió a la red y con una dejada perfecta de volea se hizo con el partido. Federer logró el pase a semifinales y todavía tiene la opción de defender con éxito su título en la ciudad china. El dos veces campeón de este torneo y actual número dos del mundo se verá las caras con Coric en las semifinales. El suizo tendrá que jugar contra el tenista que le derrotó en la final de Halle hace cuatro meses.