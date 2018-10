Caroline Garcia certifica su pase a la final

Carolie Garcia llegaba a Tianjin tras unos últimos meses desastrosos en cuanto a resultados, sin embargo, partía como segunda favorita en este torneo y, así lo ha demostrado al imponerse no solo a Hsieh por 2-0, sino que ha superado todos sus enfrentamientos sin ceder un solo set en contra y mostrando un gran nivel. Por otro lado, Hsieh, tras ganar el torneo de Hiroshima se ha venido a menos, sin la seguridad que se le vio hace unas semanas.

El primer set comenzaría con una Caroline Garcia que, sabiendo aprovecharse de los errores de Hsieh al saque, consiguió su primer ‘’break’’ en el primer juego disputado. Sin embargo, poco le duraría la alegría a la francesa, ya que en el siguiente set fue ella la que con diversos fallos no forzados le daba a su rival hasta tres bolas de ‘’break’’ para que, a la tercera, igualara el marcador. A partir de aquí, el partido fue un recital absoluto de Caroline Garcia, que mostró el nivel que había mostrado a lo largo de la semana; no solo no cedió ni una sola bola de ‘’break’’ sino que también le disputó todos los puntos a Hsieh, llegando al ‘’duce’’ en todos los turnos de saque de la taiwanesa. En el séptimo juego, ocurrió lo que se llevaba cociendo durante todo el encuentro, Con Caroline Garcia pletórica al resto y forzando golpeos cortos de su rival, logró romper a 15 el juego y, dos juegos después, volvería a romperle el servicio a Hsieh para llevarse el set de manera plácida por 3-6 en 44 minutos.

El segundo set comenzaría como un calco del primero, con Caroline Garcia siendo superior a su rival. Dicha superioridad se plasmaría en el cuarto juego, cuando una serie de exitosos restos le permitió romper el servicio a 15. Tal sería su superioridad, que se llevaría el siguiente set en blanco y de nuevo, lograría otro ‘’break’’ a 15. Con el 1-5 en el marcador, el partido se rompió por completo, Caroline Garcia pecó de relajación y, Hsieh haciendo acopio de todo su orgullo, logró romper los siguientes dos turnos de servicio de la francesa para establecer el 4-5 en el marcador con turno de saque a favor. El siguiente juego sería clave para el desarrollo del partido, ambas tenían que pelearlo hasta el final, una para sentenciar el encuentro y otra para poder seguir con vida en él. Sin embargo, sería la francesa la que se llevaría el gato al agua mostrándose más seguro en los puntos clave evitando las subidas a la red de la taiwanesa y forzándole una serie de errores que acabaron condenándola.

De esta manera, es la francesa quien pasa a la final sabiendo que su rival será Karolína Plíšková, tenista que partía como favorita para hacerse con el trofeo y que hoy solventó su encontró de manera muy contundente.