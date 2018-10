La lesión que aparta a del Potro de las canchas lo que resta de año

La muñeca del tandilense le ha pasado factura en diversas ocasiones, todas ellas cuando mejor estaba, obligándole a pasar por quirófano, alejarse de las pistas de tenis y, por ello caer en el ránking. A causa de esto, el argentino siempre ha tenido que remar para volver a los puestos de honor del ranking. En 2014 llegaría el peor momento de su carrera; las constantes molestias con su muñeca, le obligaron a someterse a cirugía. Sin embargo, dichas molestias no cesaron y, esto, le obligo a estar casi dos años sin poder jugar. La perseverancia, constancia y el empeño de del Potro lograron que poco a poco volviese a ese lugar que le correspondía, llegando a estar Top tres mundial (su mejor marca) y ganando su primer Masters 1000.

Sin embargo, la mala suerte no le abandona y, hace una semana declaraba haber estado a punto de retirarse de la final del ATP 500 de Beijing por gripe. Tan solo cuatro días después, en su enfrentamiento frente a Ćorić en los octavos de Shanghai, se tenía que retirar. A raíz de eso, se han confirmado los peores temores. Tras una serie de estudios, se determinó que el tenista argentino sufría una fractura en la rótula de la pierna derecha.

"Es un momento muy difícil para mí. Siento mucha tristeza, es un golpe muy duro que me deja sin fuerzas anímicamente, se me hace muy difícil volver a estar en recuperación. No me lo esperaba para nada", declaraba un Juan Martín del Potro abatido tras enterarse.

Todavía no hay una fecha exacta establecida para la vuelta a la actividad del argentino. Sin embargo, esta lesión le obligará a perderse lo que resta de temporada incluyendo el Masters 1000 de París y la Copa de Maestros (para la que ya estaba oficialmente clasificado). Además, es más que probable que también se pierda el comienzo de la siguiente temporada, estando en entredicho su participación en el Abierto de Australia.