Pliskova cae en su debut en Moscú y ve peligrar su plaza en Singapur

Duro revés el que se ha llevado Karolina Pliskova en sus aspiraciones de conseguir una plaza para las WTA Finals de Singapur. A la checa, actual número cinco del mundo, le bastaba con alcanzar las semifinales del WTA Premier de Moscú (Rusia) para lograr dicho objetivo pero en su debut en la capital rusa se ha visto sorprendida por la veterana tenista local, Vera Zvonanera, ahora en el puesto 161 del ránking pero que llegó a ser la número dos en el año 2010. La rusa, procedente de la fase previa, realizó una soberbia actuación para vencer por 6-1 y 6-2 en 73 minutos de juego y plantarse en los cuartos de final del torneo.

Pliskova estuvo horrible con su servicio, el cual cedió en cinco ocasiones en el día de hoy. La checa se quedó en un pobre 47% de puntos ganados con primero y un paupérrimo 25% con el segundo

La finalista de Wimbledon y US Open hace ocho años demostró que todavía puede dar mucha guerra en el circuito. Con una salida fulgurante y aprovechando los 19 errores no forzados de su rival, Zvonareva se puso 4-0 de inicio. Pese a perder el siguiente juego con su servicio, la rusa no tuvo problemas para llevarse esta primera manga, al romper otra vez el saque de Pliskova y poner el 6-1 en el marcador. El segundo parcial fue más de lo mismo. Pliskova se encontraba totalmente bloqueada y tan sólo tuvo un ápice de carácter en el juego final del partido, salvando las primeras tres bolas de partido que tuvo en su contra. Sin embargo, no pudo con la cuarta y terminó encajando una sonrojante derrota que, además, le hace ahora depender de otros resultados, principalmente los de Kiki Bertens, para conseguir finalmente una plaza en el Masters de Singapur.

Ahora, la pelota está en el tejado de la holandesa, a la que le basta llegar a semifinales de este mismo torneo para desbancar a la checa y ser ella la que ocupe el último lugar de cara a Singapur. La derrota de Pliskova tiene otra consecuencia, la clasificación matemática de Elina Svitolina, séptima jugadora en obtener su plaza para el último torneo del año. Pese a su mal estado de forma, la ucraniana consiguió un colchón de puntos suficientes durante esta temporada para repetir presencia en Singapur. Zvonareva, por su parte, logró su primera victoria frente a una top10 por vez primera desde 2011, cuando batió a la danesa Caroline Wozniacki en la fase de grupos de las WTA Finals de aquel año. Ahora, la tenista local buscará las semifinales ante la ganadora del choque entre la letona Anastasija Sevastova, quinta favorita, y la kazaja Yulia Putintseva.