Monfils se lleva el duelo galo

Jo Wilfried Tsonga no podrá repetir título en Amberes, el tenista francés cayó derrotado ante su gran amigo Gael Monfils en los octavos de final. Los dos jugaron un buen partido pero finalmente la falta de ritmo tras siete meses sin jugar le acabaron costando la victoria a Tsonga. Monfils físicamente fue muy superior, sobre todo en el tramo final y logró el pase a cuartos tras jugar muy bien los cuatro últimos juegos. Gael se verá las caras con Pospisil en los cuartos de final.

El partido comenzó muy bien para Gael ya que logró romper el servicio en el primer juego, el francés número cuatro aprovechó su primera bola de rotura y tomó la ventaja, ventaja que no perdería en todo el set. Monfils se centró en mantener su servicio y la jugada le salió muy bien, no lo perdió en toda la primera manga. Tsonga tuvo sus oportunidades en el sexto juego pero su compatriota salvó las dos bolas de rotura. La ventaja de esa primera rotura la tenía Monfils y no la perdió, 6-4 para el francés número cuatro en un primer set que se decidió en el primer juego del partido. Set muy del estilo de Roger Federer el que disputó el bueno de Gael.

Al contrario que en el primero, el segundo set se decidió en el tramo final. Los dos tenistas tuvieron una oportunidad para romper en los primeros juegos pero ninguno fue capaz de dar ese golpe en la mesa. Tsonga fue esta vez quién dio el golpe de gracia y lo hizo en el octavo juego, el campeón del año pasado contó con dos bolas de rotura y esta vez no las desperdició. Tsonga sacó para ganar el set y no tuvo ningún problema para empatar y mandar el partido al tercer y definitivo set. 6-3 para Tsonga que desde que ha regresado ha jugado todos sus partidos en tres sets.

El último set también se acabó decidiendo en el tramo final. Como en el segundo set los dos tenistas tuvieron oportunidad para romper en los primeros juegos pero no pudieron ya que ambos sacaron muy bien bajo presión. Sin embargo, Tsonga estaba comenzando a dar síntomas de cansancio y Monfils se estaba sintiendo mucho mejor sobre la pista central de la ciudad belga. En el décimo juego, Tsonga sacaba para mantenerse en el partido y no pudo más, Monfils logró la rotura en blanco y se llevó la victoria y el pase a cuartos de final. Gran batalla entre dos grandes amigos en un partido que no decepcionó.