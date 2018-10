Previa ATP 500 Basilea: Federer buscará su noveno título en casa

La penúltima semana de la temporada regular de la ATP comienza en Basilea donde el ídolo y héroe local Roger Federer buscará ganar su noveno título. Aun así, el suizo tendrá una dura competencia (aunque no tanto como en estos últimos años) que tratará de evitar que alce una vez más el trofeo de campeón delante de su gente. Este año además el suizo lo tendrá mas sencillo ya que el finalista del año pasado Juan Martín del Potro no estará presente por culpa de la lesión que sufrió en Shanghái.

Federer quiere la novena

Tras unos malos meses el maestro llega a un lugar que se le ha dado muy bien durante estos últimos años. Federer no gana un título desde el mes de junio en Stuttgart y quiere acabar con esa mala racha delante de su gente. Roger ha ganado los tres últimos torneos que ha disputado en Basilea (2014, 2015 y 2017) y lleva una racha de quince victorias consecutivas aquí. El último tenista capaz de derrotarlo fue del Potro en la final de 2013 (también lo hizo en la de 2012). Además, el ocho veces campeón ha llegado a todas las finales de este torneo desde el año 2011 (exceptuando 2016 en la que no estuvo presente por lesión).

Aunque no esté en su mejor momento el suizo es el máximo favorito y rival a batir en este torneo. Roger debutará ante Krajinovic y su cuadro es bastante asequible para llegar a la final (podría enfrentarse a Millman en segunda ronda, a Sock en cuartos de final y a Tsitsipas en semifinales). El suizo lo tiene bastante más fácil este año que en años anteriores para hacerse con el título pero su nivel no está siendo el mejor. La suerte ha estado de su lado esta vez ya que ha caído en la zona del cuadro más sencilla. Gran oportunidad la que tiene Federer para romper su mala racha esta semana.

Zverev debutará en Basilea

Tras una dura eliminación el año pasado en los cuartos de final de Viena, el alemán ha decidido cambiar Austria por Suiza y llega a Basilea como segundo cabeza de serie. Zverev tampoco está en un buen momento, desde su eliminación en Wimbledon el nivel del joven de 21 años no está siendo el mejor, ha caído pronto en muchos torneos y tan solo ha tenido una buena semana, la que realizó en Washington en la que se volvió a llevar el título.

Zverev ya logró en su último torneo en Shanghái clasificarse a las finales ATP por segundo año consecutivo y ahora buscará llegar con la mayor confianza posible a ellas. El alemán tendrá un duro debut ante el tenista que lo eliminó a las primeras de cambio en Cincinnati, Robin Haase. Además, podría verse las caras con Wawrinka o Bautista pronto (en cuartos de final) y con Marin Cilic en las semifinales. La parte baja del cuadro sin duda parece más complicada que la parte alta en la que ha caído Roger Federer.

Cilic buscará su segundo título

El croata ya logró aprovechar la ausencia de Roger Federer en el año 2016 para ganar su primer y único título hasta el momento en Basilea. Cilic superó a Nishikori en una final en la que fue muy superior pero el año pasado con la presencia de Federer y del Potro no tuvo nada que hacer y acabó cayendo en las semifinales. Marin tendrá un debut muy complicado ante Shapovalov pero si gana tendrá dos partidos sencillos hasta las semifinales. El croata ha caído en la parte baja y eso no le ha ayudado, lo bueno para él que los dos tenistas que le han eliminado aquí las dos últimas veces no estarán presentes (Nadal en 2015 y del Potro en 2017). No lo tendrá fácil, pero Cilic buscará sorprender de nuevo y sellar su presencia a las ATP World Tour Finals por tercer año consecutivo.

Wawrinka, a acabar con la mala suerte

El año del tenista suizo ha sido para olvidar, su nivel ha estado muy lejos del de los años anteriores que lo hicieron campeón de Grand Slam. La lesión le ha lastrado mucho en la primera mitad de la temporada y hasta el mes de agosto no vimos la mejor versión de Wawrinka. Stan ya tiene la mente puesta en la próxima temporada y tan solo buscará acabar el peor año de su carrera con algunas victorias más que lo lleven a meterse entre los 50 primeros del mundo. Wawrinka debutará ante Mannarino y en caso de ganar se podría ver las caras pronto con Bautista (en segunda ronda) y Zverev (en cuartos de final). El suizo número dos tampoco ha tenido suerte con el sorteo.

Echaremos un ojo a...

Stefanos Tsitsipas llega a Basilea tras haber vuelto a jugar una final ATP, esta vez lo hizo en Estocolmo. El griego puede ser la mayor amenaza para Roger Federer antes de la final junto al australiano Millman que ya le ganó en el US Open. Roberto Bautista también podría dar algún que otro susto esta semana, el año del español no ha sido tan bueno como los anteriores y buscará dar alguna sorpresa más en estos últimos torneos de la temporada. Daniil Medvedev es otro jugador a tener en cuenta después del gran nivel que mostró en el torneo de Tokio y como puso en apuros a Federer en Shanghái. Por último, Jack Sock comienza ahora una defensa de puntos muy complicada esta semana y sobre todo la que viene en París, el americano ha tenido un año horrible en individuales y podría acabar el año fuera de los 100 primeros.