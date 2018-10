Melzer da la primera gran sorpresa de la semana

Jurgen Melzer ha logrado dar la primera sorpresa de la semana. El tenista austriaco, que dirá adiós al tenis al acabar su participación en el torneo, ha logrado la victoria en un partido complicado de primera ronda ante Milos Raonic. Los dos sets han estado apretados pero finalmente el jugador local ha sido quien ha salido victorioso en ambos, ganando por 7-6 y 7-5. Raonic continúa con su mala racha de resultados, nueva eliminación en primera ronda para el canadiense que dice adiós a sus opciones de llegar a Londres en 2018.

El primer set apenas tuvo emoción, los dos tenistas mantuvieron con mucha facilidad su servicio y al ver que no tenían opciones de romper dejaron a un lado los juegos al resto. Tanto Melzer como Raonic sacaron muy bien durante toda la primera manga y esta tuvo que decidirse en la muerte súbita. Tras un desempate muy igualado, el jugador local fue el primero que dispuso de bola de set pero Raonic la salvó. Melzer en el punto siguiente al resto iba a conectar un gran passing de revés que le iba a dar su segunda bola de set, esta con el saque. Finalmente, Jurgen no falló con su servicio y se adjudicó la primera manga por 7-6.

En el segundo set los dos jugadores sufrieron algo más para sacar sus juegos al servicio adelante. Milos y Jurgen sufrían y necesitaban más tiempo para ganar su saque pero finalmente lo lograban. Sin embargo, este segundo set no se iba a decidir en la muerte súbita ya que Melzer logró la rotura justo antes. El austriaco contó con dos bolas de rotura y de partido en el duodécimo juego y tras un error de Raonic se hizo con la victoria. Una victoria que la afición que logró casi llenar la pista central celebró a más no poder. La carrera de Melzer no ha acabado por ahora, el tenista local avanza a la segunda ronda en su último torneo como profesional.