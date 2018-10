Análisis cuadro Masters 1000 París-Bercy: la lucha por el número uno y Londres, en juego

Llega el sprint final de la temporada tenística y todavía con muchas cosas en juego. El último Masters 1000 del año, París-Bercy, aguarda a los mejores tenistas del mundo. Para muchos de ellos será el último esfuerzo del año antes de cogerse unas merecidas vacaciones pero el Palais Omnisports de París-Bercy también será testigo de la vuelta a la competición del actual número uno del mundo, Rafael Nadal, tras casi dos meses de baja por su lesión de rodilla producida en las semifinales del US Open ante el argentino Juan Martín del Potro.

El español acude a la capital parisina, uno de los pocos torneos que todavía no ostenta en su palmarés, con la misión de mantener el número uno a final de temporada y con la incesante persecución del serbio Novak Djokovic, gran favorito para llevarse tanto este torneo como la Copa de Maestros que dará comienzo en Londres dentro de dos semanas. Ahora mismo la ventaja de Nadal es de 215 puntos, por lo que ambos dependen de sí mismos para acabar el año en la posición más alta del ránking.

Sorteo amable para Nadal

Como principal favorito, el manacorí debutará directamente en segunda ronda ante el vencedor del Fernando Verdasco-Jeremy Chardy. Si el español está al 100% en el aspecto físico, no debería ser un problema el ir avanzando rondas y plantarse sin mucha dificultad en las semifinales. En octavos le esperaría el vigente campeón, Jack Sock (16). Aunque el de Nebraska sólo ha podido ganar la irrisoria cifra de siete partidos durante este 2018. Si cae en su primer partido, que será ante Richard Gasquet o Denis Shapovalov, perderá 1.000 puntos (más los 400 del Masters de Londres) y se irá más allá del top100.

Además de Nadal y Verdasco, otros dos tenistas españoles estarán presentes en la fase final. Pablo Carreño se medirá al ruso Daniil Medvedev y Roberto Bautista Agut frente al estadounidense Steve Johnson

Borna Coric (11) o Dominic Thiem (6) se perfilan como posibles rivales de Nadal en la ronda de cuartos de final. El croata terminó tocado del muslo en su encuentro de cuartos de final de Viena ante Kevin Anderson, por lo que no sería de extrañar que se bajara del cuadro. El austríaco, por su parte, llega a París con sus habituales dudas de final de temporada y todavía sin haber sellado matemáticamente su billete para las ATP World Tour Finals. El alemán Alexander Zverev (4) ya lo hizo hace varias semanas, con lo que el objetivo para el nuevo discípulo de Ivan Lendl será mejorar el pobre final de año que realizó la pasada campaña. El miembro más prolífico de la 'Next Generation' tiene en su parte del cuadro al argentino Diego Schwartzman (15), al británico Kyle Edmund (12) o al estadounidense John Isner (8) como principales escollos antes de cruzarse en unas hipotéticas semifinales con Nadal.

Posible Djokovic-Federer en semis, aunque el suizo sigue siendo duda

No es un secreto que Novak Djokovic tiene entre ceja y ceja acabar la temporada como número uno del mundo. Su increíble racha desde el pasado verano, con los títulos de Wimbledon, US Open, Cincinnati y Shanghai, lo han llevado a colocarse a sólo 215 puntos de Nadal (35 en la clasificación del año). El serbio cada vez recuerda más a su demoledora versión de 2011 o 2015 y es el gran favorito para llevarse estos dos torneos que quedan. A priori, su cuadro puede resultar más duro que el Nadal, con rivales que ya le han ganado este año como son el italiano Marco Cecchinato o el griego Stefanos Tsitsipas (14).

Duelos interesantes de primera ronda son: Simon-Pouille, Khachanov-Krajinovic o Basilashvili-Millman

En cuartos de final su hipotético rival sería el croata Marin Cilic (5), otro de los hombres que buscan finiquitar su acceso al Masters de Londres en este torneo. Hay que decir que el balcánico no viene nada bien (una victoria en los últimos tres torneos) pero que ya ganó aquí al serbio hace dos años en esta misma ronda. Pero sin duda, el plato fuerte del torneo sería un duelo entre Roger Federer y Novak Djokovic en semifinales. El suizo, tercer favorito y que todavía conserva opciones matemáticas de acabar como número uno, aparece en el cuadro pero no ha querido desvelar todavía si finalmente jugará o no el torneo. Si lo hace, tendrá un estreno de altura al medirse al ganador del Raonic-Tsonga.

El cuadro tampoco se lo ha puesto fácil a Federer, cuyos posibles oponentes en rondas futuras podrían ser el italiano Fabio Fognini (13), el japonés Kei Nishikori (10) o el sudafricano Kevin Anderson (7). Estos dos últimos se enfrentan este domingo en la final de Viena y tiene muy cerca asegurar su plaza para Londres. De hecho, Anderson la obtendría si se hiciera con el título en la capital austríaca. Nishikori, que ahora mismo ocupa la octava y última plaza que da acceso al torneo de maestros, cuenta con 145 puntos de ventaja sobre John Isner, lo que obliga al de Greensboro a llegar, como mínimo, a los cuartos de final para tener opciones. Si el japonés venciese en Viena, a Isner tendría que alcanzar las semis.

Cuadro completo Masters 1000 París-Bercy: