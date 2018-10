Previa Masters 1000 París: otra temporada que llega a su fin

La temporada regular de la ATP finalizará un año más en París con la disputa del último Masters 1000 de la temporada (el único sobre pista cubierta de los nueve). Este torneo contará con los regresos de Roger Federer (ausente en las dos últimas ediciones) y de Novak Djokovic (campeón en un total de cuatro ocasiones que estuvo ausente en 2017). Además de esto, lo más destacado es el regreso de Rafa Nadal y la defensa de título de Jack Sock.

Este torneo fue el que más sorpresas trajo el año pasado y quién sabe si se pueden volver a repetir este año. Los dos últimos puestos de acceso a las ATP World Tour Finals que se disputarán el O2 Arena de Londres se decidirán en este torneo. Thiem y Nishikori defienden su posición en el último torneo de la temporada ante John Isner.

Regresa el número uno

Rafa Nadal jugará su primer torneo desde el US Open en París. El español se perdió toda la gira asiática por culpa de la lesión que sufrió en las semifinales del último Grand Slam de la temporada ante Juan Martín del Potro. Esta inactividad de dos meses ha hecho que Rafa vea peligrar el número uno del mundo por primera vez desde el mes de junio ya que el español tras la disputa del Masters 1000 de Shanghái tan solo aventaja en 35 puntos a Djokovic.

Cuajar una peor actuación que el serbio esta semana le haría perder el número uno antes de las ATP World Tour Finals. Además, este es un torneo que Nadal nunca ha ganado y ni tan siquiera ha jugado una final. Lo bueno para él es que evitará a Federer y Djokovic hasta la final. Nadal debutará ante Verdasco o Chardy en segunda ronda y podría verse las caras con Thiem en cuartos de final y con Zverev en semifinales. Prueba de fuego para Rafa que buscará acabar por quinta vez el año con número uno del mundo.

Djokovic vuelve a París

El tenista serbio es el más exitoso en este torneo, ha ganado en París en un total de cuatro ocasiones y es el único que sabe lo que es defender con éxito un título aquí. Novak ganó en 2009, 2013, 2014 y 2015 y buscará su quinto título esta semana. Djokovic lleva una racha de 18 victorias de forma consecutiva y ha ganado tres títulos consecutivos en Cincinnati, US Open y Shanghái. El serbio no pierde un partido desde la tercera ronda del Masters 1000 de Toronto.

Esa gran racha le ha dado la oportunidad a Novak de volver a ser número uno del mundo, algo que puede conseguir si mejora el resultado de Nadal en este torneo. Eso si, el cuadro del serbio es algo más complicado ya que tendrá en su camino a Tsitsipas, Cilic y Federer antes de la final. Lo único sencillo para Novak será el debut ya que jugará ante un tenista procedente de la fase previa. Al igual que Nadal, Djokovic buscará acabar por quinta vez el año como número uno del mundo.

Federer llega con confianza

Tras unos malos meses donde cayó más pronto de lo esperado en torneos claves como Wimbledon y US Open, Roger ha vuelto a ganar un título. El suizo se hizo con el título en su país, en Basilea, tras superar una complicada semana en la que fue de menos a más. Federer ganó su noveno título en su casa y el título 99 de su carrera deportiva. Roger podría hacer historia en París en caso de ganar el título ya que llegaría a su número 100 pero el camino será más complicado esta semana. El ganador de 20 Grand Slams tendrá que verse las caras con Raonic o Tsonga en su debut y con tenistas como Kevin Anderson o Kei Nishikori en los cuartos de final. También podría tener un choque potencial con Djokovic en semifinales. Roger vuelve por primera vez a París desde 2015 y vuelve con el objetivo de lograr su segundo título aquí y el número 100 de su carrera deportiva, algo que sería histórico.

Los otros clasificados para Londres, al acecho

Alexander Zverev, Marin Cilic y Kevin Anderson también son tenistas a tener en cuenta estas semana. El alemán estará en la parte alta del cuadro junto a Rafa Nadal y cuenta con una gran oportunidad de llegar a la final esta semana. Además, buscará quitarse el mal sabor de boca de los dos últimos torneos en los que ha caído eliminado en semifinales. Cilic también está atravesando una mala racha desde el US Open, cayendo a las primeras de cambio en Tokio, Shanghai y Basilea. Sin embargo, el croata siempre es un tenista a tener en cuenta y ha logrado llegar a los cuartos de final en estos dos últimos años. Por último, Anderson llega con la moral por las nubes tras haber ganado el título en Viena y tras haberse clasificado matemáticamente para sus primeras ATP World Tour Finals. El sudafricano nunca ha cuajado una buena actuación en la capital francesa pero buscará aprovechar su gran momento de forma para poder mejorar esos cuartos de final que logró en 2014.

Tres tenistas para dos puestos en Londres

Dominic Thiem y Kei Nishikori defenderán su posición en las ATP World Tour Finals ante John Isner. El americano lo tendrá complicado ya que como mínimo tendrá que llegar a las semifinales y también tendría que esperar que Nishikori fuese eliminado antes de octavos de final. Thiem es quién más fácil lo tiene ya que tan solo una final o un título de Isner podría dejarle fuera de su tercera aparición consecutiva en las finales. El austriaco tiene una ventaja de 250 puntos con respecto a Nishikori y de 500 puntos con Isner. Algo muy extraño tendría que pasarle al finalista de Roland Garros para quedarse fuera de Londres. La verdadera lucha todo indica a que estará entre el japonés y el americano. Además, uno estará en la parte alta (Isner, junto a Thiem) y otro en la parte baja (Nishikori).

Jack Sock defiende título

El tenista americano logró alzarse con el título aquí el año pasado tras vencer una intensa final ante Krajinovic. Sock defenderá su estancia en el top 100 esta semana tras un año en el que ha tenido muchas dificultades para ganar partidos y en el que no está jugando en absoluto su mejor tenis. Jack ha logrado grandes resultados en dobles pero su año 2018 a nivel individual ha sido para olvidar. El americano perderá su puesto en el top 100 si no alcanza como mínimo las semifinales, algo muy complicado. París 2017 fue épico para Sock, ganando el título y clasificándose para las finales ATP pero París 2018 podría relegar al americano a las previas de los torneos individuales de cara a 2019. Jack tendrá además un duro debut ante Richard Gasquet o Denis Shapovalov. La cosa no pinta bien para él.