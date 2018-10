Roger Federer se hace con su noveno título en Basilea

Roger Federer se impuso a Marius Copil por 7-6 y 6-4 y logró su noveno título en Basilea. El suizo volvió a ganar en su ciudad natal tras una dura final en la que tuvo que darle la vuelta al marcador en ambos sets. Federer logró su vigésima victoria consecutiva en su ciudad natal y ha logrado proclamarse campeón en sus últimas cuatro participaciones en este torneo. Tras una mala racha de más de cuatro meses sin ganar un título, Roger logró por fin volver a levantar un trofeo delante de su gente.

Los dos tenistas mantuvieron con mucha facilidad su servicio en su primer juego con el saque pero no tardaría en llegar la primera rotura. Copil fue quién golpeó primero y quién se hizo con la rotura en el tercer juego del partido. Sin embargo, esa ventaja no le iba a durar mucho ya que perdió el servicio en el sexto juego y permitió que Federer volviera a igualar el partido. A partir de ahí los dos tenistas no dieron más oportunidades al restador y todo se decidió en la muerte súbita. Tras llegar al cambio de lado con empate a tres, Federer logró el mini break clave en el punto siguiente. El suizo mantuvo esa ventaja y con su tercera bola de set y con su servicio se hizo con la primera manga por 7-6.

Al igual que en el primer set, Copil fue quién se hizo con la primera rotura. El rumano contó con tres bolas de rotura y en el segundo juego y tras un error no forzado de derecha de Federer logró golpear primero por segunda vez en este partido. Copil hizo de todo para mantener su servicio y lo logró hasta el séptimo juego donde el suizo logró recuperar esa rotura. Roger empató el partido y en el juego siguiente rompió una vez más y en el juego siguiente iba a sacar para ganar el título. El último juego no fue fácil, el rumano no se rindió y contó con una bola de rotura pero Federer con un gran saque la salvó y dos puntos después cerró el encuentro.

Federer logró llevarse el título y el partido con su primera bola de campeonato. El suizo volvió a alzar los brazos delante de sus aficionados en su ciudad natal y cumplió los pronósticos tras una complicada semana en la que tuvo que sacar adelante dos partidos en tres sets. Su nivel al servicio no ha sido el mejor pero a pesar de todo Roger sale de Basilea con el título número 99 de su carrera deportiva. El ganador de 20 Grand Slams está a tan solo un título de los 100 y de entrar una vez más en la historia del tenis. Federer tendrá la oportunidad en París y en Londres de ganar el centésimo título, sino tendrá que esperar a 2019.