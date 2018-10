Federer: "Ganar nuece veces en Basilea es increíble"

Roger Federer volvió a demostrar por qué es el tenista más grande de todos los tiempos. El suizo conquistó su noveno título en Basilea, su ciudad natal, y el número 99 de su exitosa carrera como tenista profesional. El suizo declaró sentirse muy feliz por volver a ganar en este escenario y además, tras varios torneos sin poder hacerlo.

"Significa mucho para mí el hecho de volver a ganar aquí. Me hace muy feliz hacerlo delante de toda mi gente. Ha sido un gran semana. Las últimas no fueron fáciles, sentía que había jugado bien pero no lo suficiente como para ganar torneos, así que, es muy bonito volver a encontrar el camino de la victoria", añadió el helvético que, con éste, iguala los nueve entorchados que también posee en el ATP 500 de Halle como el número de veces más alto en repetir victoria en un evento del circuito ATP. Además, se queda a sólo uno de alcanzar la cifra mágica de 100 títulos como profesional. "Obviamente, 99 es un gran número. Conseguir nueve en Basilea es una locura, no puedo creerlo. Desde hace unos cuantos años, no tengo la certeza de saber si cada título que logre ganar pueda ser el último. Con esto no quiero decir que lo celebre como si fuera a ser el último, pero quizá debería... Siempre es muy emotivo, viendo las caras de todos los recogepelotas, me puedo ver a mí mismo cuando era joven. Contemplar la ovación de toda la grada también me conmovió", afirmó el número tres del mundo, que todavía tiene contrato en este torneo, al menos, hasta 2019.

En términos de nivel de juego, fue un tanto diferente la defensa del título por parte de Federer, basándose más que nunca en el resto, ya que también cedió hasta en 13 ocasiones su servicio. "Quizá este año he podido ganar a través de un buen resto o luchando más que en otras ediciones. Así que, puede ser un poco diferente a mis anteriores victorias. Pero lo que importa es que volví a ganar, da igual como. Las victorias siempre te dan confianza y eso es precisamente lo que necesito si quiero hacerlo bien en Londres. Espero que esto me ayude allí", sostuvo el suizo de cara al último gran desafío de la temporada, las ATP World Tour Finals de Londres, que comenzarán en dos semanas.

Pese a todos los éxitos que ha logrado en su carrera deportiva, Roger Federer también es humano y, como tal, siente la misma presión y los mismos nervios que cualquiera al jugar delante de su público. "Por supuesto que siento esa presión pero lo que intento es dejarla a un lado y, simplemente, disfrutar y recordar que es todo un privilegio estar en una situación como esa", finalizó.