Rafa Nadal se borra de París y pierde el número uno del mundo

Rafa Nadal ha decidido borrarse del Masters 1000 de París. El tenista español ha sentido dolores abdominales a la hora de sacar y ha decidido no saltar a pista. Nadal tiene la mente puesta en las ATP World Tour Finals que se disputarán del 11 al 18 de noviembre y no quiere perdérselas por segundo año consecutivo. Debido a este abandono, el partido correspondiente a la segunda ronda entre Nadal y Verdasco ha sido cancelado.

Tras la retirada de Nadal, Verdasco tendrá que jugar su partido de segunda ronda ante Malek Jaziri. El tenista tunecino cayó eliminado en la fase previa pero la retirada del primer cabeza de serie le ha dado una oportunidad en el cuadro principal como lucky loser.

Por segundo año consecutivo las lesiones han obligado a Nadal a retirarse antes de tiempo de este último Masters 1000 de la temporada. El año pasado se retiró antes de jugar su partido de cuartos de final ante Krajinovic y este año no saltará a pista. El 17 veces campeón de Grand Slam (que no juega un partido desde las semifinales del US Open) espera regresar para las ATP World Tour Finals de Londres.

Nadal perderá el número uno tras siete meses en lo más alto del tenis mundial. Novak Djokovic dos años después volverá a ser el número uno del mundo, el serbio está cuajando un gran final de temporada y ha logrado recuperar el trono mundial. El español y el serbio lucharán en las ATP World Tour Finals por finalizar la temporada como número uno del mundo por quinta vez. Ahí Novak partirá con una ligera ventaja.

El tenista español ha hecho declaraciones tras su retirada del último Masters 1000 de la temporada: "Estos días me he sentido bien pero he comenzado a sentir unos dolores abdominales, sobre todo en el saque, y el médico me ha recomendado no jugar."