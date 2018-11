Djokovic logra su vigésima victoria consecutiva

Novak Djokovic logró el pase a los cuartos de final del Masters 1000 de París tras derrotar a Damir Dzumhur. El serbio logró su vigésima victoria consecutiva tras la retirada al comienzo del segundo set del tenista bosnio. Djokovic, que será el nuevo número uno la próxima semana, continúa con paso firme para ganar su quinto título en este último Mastrs 1000 de la temporada.

Djokovic comenzó muy bien el partido logrando un juego en blanco y buscó una rotura nada más comenzar, algo que no logró en el primer juego al servicio de Dzumhur. El bosnio logró mantener el saque en su primer juego pero a la segunda ya no fue capaz de hacerlo. Novak logró la primera rotura del partido en el cuarto juego tras aprovechar dos dobles faltas y un error no forzado de derecha del bosnio. El número dos del mundo consolidó sin problemas en un juego en el que acabó la mayoría de sus puntos en la red.

El primer set ya se le escapó por completo al bosnio en el juego siguiente al perder su servicio por segunda vez en el juego más largo del partido. Djokovic sacó para ganar el primer set y no tuvo ningún problema a la hora de hacerlo, el serbio se hizo con la primera manga por 6-1. Dzumhur comenzó a tener molestias en su espalda y pidió un tiempo muerto médico nada más acabar el primer set.

El tiempo muerto médico le vino muy bien al bosnio que mantuvo su servicio sin problema en el primer juego de la segunda manga. Sin embargo, Djokovic no tuvo problema para mantener el saque tampoco y en el juego siguiente ya contó con dos bolas de rotura. Dzumhur salvó la primera tras una buena volea pero no la segunda, ya que cometió un error no forzado con su derecha.

Nada más perder su servicio el bosnio se fue a donde Djokovic ha comunicarle que se retiraba por sus molestias en la espalda. Tras este abandono el serbio aplaudió a Dzumhur mientras este abandonaba la pista central de París y posteriormente celebró su vigésima victoria de forma consecutiva. Novak se verá las caras en los cuartos de final ante el croata Marin Cilic. Cilic además fue el último tenista en derrotar al serbio en este torneo, lo hizo en 2016 y también fue en cuartos de final.