Nishikori consigue otra brillante victoria

Kei Nishikori y Kevin Anderson disputaron en París su cuarto enfrentamiento de la temporada. El sudafricano había ganado en dos de los tres precedentes, el último hace menos de una semana en el torneo de Viena, pero hoy se vio superado por el jugador nipón, que celebró su clasificación para las ATP Nitto Finals con una gran victoria (6-4, 6-4) tras una hora y 21 minutos de juego.

El jugador asiático no pudo empezar mejor el encuentro, ya que consiguió romper el saque de Anderson en la primera oportunidad que tuvo en el juego inicial. El sudafricano pagó muy caro este mal inicio y ya no fue capaz de darle la vuelta al marcador del primer parcial. Con un Nishikori muy fiable al saque durante todo el set, con el que solo perdió cinco puntos, su ventaja no corrió peligro en ningún momento.

Anderson salió con la lección aprendida en el segundo set y consiguió mantener la delantera con su servicio. Nishikori mantuvo el nivel mostrado en la primera manga y supo esperar su momento para acabar de decantar el encuentro a su favor. El sudafricano superó el primer momento crítico en el séptimo juego, cuando tuvo que afrontar una bola de break en contra. Pero minutos después ya no pudo impedir que su rival le arrebatara de nuevo el servicio y cerrara a continuación el partido con su saque.

Nishikori se medirá en cuartos de final a Roger Federer. El suizo supo controlar en todo momento los chispazos de calidad y talento de un Fabio Fognini que acabó sucumbiendo tras una hora y 14 minutos de partido (6-4, 6-3). Ambos jugadores se encontraron en la misma ronda del Masters 1000 de Shanghái hace menos de un mes, donde el suizo sumó su sexta victoria en ocho partidos ante el japonés.