Nueva lección magistral de Roger Federer

Tras una jornada llena de emoción y con alguna sorpresa, Roger Federer y Kei Nishikori eran los encargados de cerrar el telón de los cuartos de final en el Masters 1000 de París. En un duelo ya clásico dentro del circuito, el suizo volvió a mostrar su superioridad y se impuso en dos mangas (6-4, 6-4) tras una hora y 21 minutos de juego.

La estadística no acompañaba a Nishikori, que había perdido en seis de los ocho precedentes anteriores frente al helvético, pero el buen momento de forma del asiático hacían pensar en un partido igualado. Y así fue desde el inicio del primer set. Ninguno de los dos jugadores no cedió ni un palmo de terreno con su saque y las opciones para los restos brillaron por su ausencia. Sin embargo, en el tramo decisivo del set fue Federer quien se mostró más inspirado. El suizo aprovechó su primera oportunidad para arrebatarle el servicio a Nishikori. Aún así, el japonés tuvo su gran oportunidad en el juego siguiente, pero no la supo aprovechar y acabó perdiendo el set por 6-4.

El inicio del segundo parcial fue totalmente favorable a los intereses de Federer, que ganó el primer juego al resto y posteriormente pudo incluso colocarse con dos roturas de ventaja. A partir de ahí el jugador asiático vio como poco a poco se le iban escapando las oportunidades para volver a engancharse al partido, con un Federer muy cómodo con su saque y que acabó cerrando el partido cediendo solamente un punto en sus últimos cuatro turnos de saque.

Con esta victoria se completa la semifinal soñada desde que se sorteara el cuadro final, donde el suizo se verá las caras con Novak Djokovic. El serbio superó a Marin Cilic en su duelo de cuartos de final (4-6, 6-2, 6-3).