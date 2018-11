Djokovic gana la batalla tenística y accede a la final de Paris

Siendo el enfrentamiento número 49 y el segundo en este año entre ambos (Djokovic lidera la serie por 26-22 donde en esta temporada venció al suizo en la final de Cincinnati por 6-4 6-4) Djokovic y Federer irán a por todas para conseguir el tan ansiado pase a la final del Máster 1000 en Paris. Mientras que Novak ya sabe lo que es ganar más de una vez este torneo (lo obtuvo en 4 oportunidades: 2009 al francés Gael Monfils 6-2 5-7 7-6, 2013 al español David Ferrer 7-5 7-5, 2014 al canadiense Milos Raonic 6-2 6-3 y 2015 al británico Andy Murray 6-2 6-4), Federer por su parte sólo ha llegado a la gloria en una ocasión siendo su única final disputada en Paris (en 2011 llegó por primera vez a la final donde venció por 6-1 7-6 al francés Jo-Wilfred Tsonga).

Para llegar a verse las caras de nuevo con el serbio en Paris (en 2013 disputaron la semifinal donde Djokovic le dio vuelta el resultado al suizo quedándose con la victoria por 4-6 6-3 6-2), Federer avanzó sin jugar frente a Raonic por retiro del canadiense, derrotó al italiano Fabio Fognini por 6-4 6-3 en los octavos de final y luego venció al japonés Kei Nishikori para acceder a su tercera semifinal en este torneo. Djokovic por su parte, superó al portugués Joao Sousa 7-5 6-1, al bosnio Damir Dzumhur tras retiro del mismo (6-1 2-1 era victoria parcial para el serbio) y dejó atrás al croata Marin Cilic por 4-6 6-2 6-3 para meterse por cuarta vez entre los cuatro mejores de Paris.

Las pequeñas decisiones definen al set

Con la Pista Central a más no poder de fanáticos luego de la victoria del ruso Karen Kachanov frente al austriaco Dominic Thiem por 6-4 6-1, Djokovic y Federer estaban listos para dar rienda suelta a su mejor tenis y así definir al finalista del torneo parisino. Djokovic abriría el partido con su servicio y tras pelear en dos deuce se adjudicaría el primer game del encuentro (1-0). Roger iniciaría su juego de servicio con un ace y tras algunas imprecisiones lograría evitar el primer break point a favor del suizo para llegar a la igualdad en 1-1. Intercambiando golpes de calidad en ambos lados de la pista, Djokovic se adelantaría por 2-1 y Federer sin problemas volvería a poner en empate al primer set 2-2.Dando vuelta un 0-15, el serbio continuaría poniéndose arriba en el marcador (3-2), Roger seguiría evitando que Novak se escape (3-3), Djokovic realizaría su primer ace y sin aflojar el brazo se pondría al mando por 4-3. En uno de los games más largos del partido (diez minutos de juego), el suizo se defendería de cuatro puntos de quiebre del serbio y con su fórmula saque-volea pondría en tablas al resultado (4-4). Con un gran saque, Novak anotaría el 5-4, Federer lo imitaría para poner el 5-5 en el tablero, Djokovic seguiría por delante (6-5) y obligaría al suizo a ganar su game para no perder el primer set.

Con la responsabilidad de servir para exigir el tie break, a Federer no le temblaría el pulso y aprovechando sus oportunidades llevaría la definición del set a la muerte súbita (6-6). El suizo realizaría el mini quiebre para ponerse 1-0 y con su quinto ace se alejaría por 2-0. Novak recuperaría su servicio perdido (2-1) y en su turno de sacar, cruzaría la bola para llegar al 2-2. Federer repetiría lo hecho al comienzo del tie break (mini quiebre y ace) poniéndose así arriba por 4-2 y en un nuevo servicio del tres mundo, Djokovic aprovecharía el espacio (mini quiebre para el serbio) y anotaría para no perderle pisada a su rival (4-3). Con un nuevo punto de saque, Novak, alcanzaría la igualdad en 4-4 y repitiendo la secuencia le daría vuelta el marcador a Federer (5-4). Roger llegaría a empatar en 5-5 y sacando de buena manera conseguiría el primer set point del encuentro. Djokovic no se quedaría atrás evitando la caida de su servicio (6-6) para llegar el cambio de lado y un error del suizo le permitiría tener su primer set point (7-6). Gracias a un imparable drive del serbio, éste sellaría el primer parcial por 7-6 (8-6 en el tie break) haciendo que Federer fallara su tiro de revés.

Federer no se rinde

Tras una hora y catorce minutos de tenis a un nivel excepcional, Federer sabía que iba a tener que cuidarse más del serbio para poder conseguir el segundo set y llevar la semifinal al set definitorio. Justamente el suizo empezaría al servicio y saldría victorioso tras defender el séptimo break point a favor de Djokovic (1-0 Roger). El serbio también evitaría la caída de su saque (fue la primera oportunidad de quiebre en todo el partido para Federer) igualando así en 1-1, el suizo se adelantaría por 2-1 y sin pestañar Djokovic pondría el 2-2. Imitando a su rival, Federer haría un game perfecto (40-0) para continuar al mando del segundo set (3-2).

Federer lucha en el segundo set. Imagen-Zimbio

Nuevamente el número dos del mundo lograría poner en tablas al marcador (3-3), Federer regresaría a ponerse arriba del serbio (4-3) y ambos seguirían con la seguidilla de juegos sin llamar al quiebre (4-4 Novak y 5-4 Federer). Con la responsabilidad de servir para seguir con vida en el set, Djokovic aguantaría bien el esfuerzo del suizo que había empezado 15-0 arriba y marcaría el 5-5 a su favor. Federer lucharía por no perder su saque y tras darle el octavo punto de quiebre a Novak, saldría ileso y anotaría el 6-5 a su cuenta. Con el objetivo de ganar el game para llevar la definición a un tie break, Djokovic erraría dos pelotas y Federer con un passing usaría su segundo set point sentenciando así el set por 7-5.

Los errores se pagan caro

Con un set por cada lado y dos horas con diez minutos de juego, ambos tenistas sabían que tenían que terminar de quemar los últimos cartuchos para poder decidir cuál de los dos avanzaría a la final de este Máster 1000. El suizo al igual que en el set anterior, comenzaría al servicio donde Novak tendría su décimo break point pero el oriundo de Basilea no dejaría que lo lleve a cabo y rápidamente se pondría arriba por 1-0. Djokovic no se quedaría atrás y tras levantar un 0-15 empataría en 1-1. Realizando un juego sin errores (40-0), Federer marcaría el 2-1 y Novak le devolvería el favor en el siguiente juego (2-2). Federer se haría del game número 29 del encuentro (3-2), Novak con un ace volvería a igualar el set (3-3) y el suizo daría vuelta un 0-15 para seguir mandando en el partido (4-3 y décimo quinto ace para él). Despertando su servicio (cuarto punto de saque para él), Novak alcanzaría de nuevo la igualdad (4-4) y éste tendría dos nuevas oportunidades de quiebre (40-15 estaba el nacido en Belgrado) pero Roger serviría de manera espectacular provocando el enojo del serbio (tiró la raqueta lo que le costó un warning) ganando así su turno de saque (5-4 Roger). Con la responsabilidad de servir para seguir participando de este torneo, Djokovic dejaría de pensar en esos quiebres perdidos y realizaría un juego perfecto para volver a ponerse a tiro de su rival (5-5).

Federer lucharía por evitar la caída de su servicio consiguiendo así el 6-5 y Djokovic aguantaría las ganas de Roger por ganar mandando así la finalización del encuentro a un tie break. El suizo iniciaría ganando su saque (1-0), Novak haría lo mismo pero en sus dos oportunidades (2-1) y éste aprovecharía el mini quiebre para ponerse 3-1 por delante de Roger. Para el lamento del tres del mundo, su segundo servicio se quedaría en la red provocando su primera doble falta y dándole a Djokovic la ventaja de 4-1. Con el reloj marcando las tres horas de juego, Novak anotaría el 5-1 y tendría su primer match point tras la bola en la red por parte del suizo. Federer sin dejarse vencer realizaría un ace para descontar en 6-2 y continuaría achicando distancias con una gran volea (6-3). Tras un intercambio bárbaro de golpes, el serbio ganaría la pelea y finalizaría el partido con un parcial de 7-6 (7-3 en el tie break). De esta manera el serbio Novak Djokovic, tras tres horas y seis minutos de partido, se clasificiaría a la final del Rolex Master de Paris 2018 donde tendrá que enfrentar al ruso Karen Kachanov. Con esta victoria el serbio llega a su quinta final en la ciudad francesa y buscará ganar el último Master 1000 del año.