Karen Khachanov alcanza su primera final Masters 1000

Karen Khachanov jugará su primera final de Masters 1000 en París Bercy. El tenista ruso superó sin problemas a un desdibujado Thiem en las semifinales por 6-4 y 6-1. Khachanov no tuvo problemas para hacerse con la victoria, los errores de Thiem y el poco esfuerzo físico del austriaco junto al gran nivel mostrado por su parte, fueron más que suficientes para lograr una nueva cómoda victoria.

El partido comenzó muy igualado, los dos tenistas no dieron opciones con su servicio en los ocho primeros juegos. El punto de inflexión del primer set llegó en el noveno juego, ahí tres errores consecutivos de Thiem le entregaron tres bolas de rotura al ruso. El austriaco salvó dos de ellas jugando un gran tenis pero no pudo con una tercera. Karen sacó para ganar el primer set en el juego siguiente, sin embargo, no lo tuvo nada fácil ya que se vio obligado a salvar dos bolas de rotura (las dos tras dos grandes servicios que Thiem no pudo meter en pista) antes de cerrar la primera manga por 6-4.

El austriaco siguió mostrando síntomas de debilidad en el primer juego de la segunda manga en el que tampoco pudo mantener su servicio, los errores de nuevo le costaron muy caro al número ocho del mundo. A pesar de ello, Thiem jugó un gran juego al resto en el juego siguiente y tras un gran golpe ganador de revés logró recuperar la rotura. Sin embargo, eso tan solo iba a ser un mero espejismo de la realidad ya que el austriaco volvió a flojear con su servicio y le entregó una nueva rotura al ruso. A partir de ahí, Khachanov no dio más oportunidades con su servicio y consolidó sin problemas. Thiem ya se vino completamente abajo y no logró ni un solo juego más. El ruso hizo lo que quiso al final del encuentro y se llevó la victoria sin problemas.

Karen está acabando el año de la mejor manera posible, hace dos semanas logró meterse entre los 20 primeros y aquí en París ha cuajado la mejor semana de su joven carrera. El ruso jugará en la final ante Novak Djokovic, este será el partido más importante de su carrera hasta el momento y lo jugará ante el tenista que lleva una racha de 22 victorias consecutivas y que se convertirá en el nuevo número uno del mundo la próxima semana. No lo tendrá nada fácil pero Khachanov mañana puede hacer historia en la capital francesa.