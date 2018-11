Khachanov derriba la puerta e inclina a Djokovic en París

Se llama Karen Khachanov, nacido hace 22 años en Moscú y hoy ha hecho lo que volvía a parecer imposible: inclinar a Novak Djokovic. El serbio se quedó con las ganas de sumar su 33º Masters 1000, el quinto en París-Bercy, al caer derrotado por 7-5 y 6-4 ante el joven ruso, que conquista el título más grande de su hasta ahora corta carrera y que mañana se situará al borde del top10 mundial. En poco más de hora y media de juego, Khachanov dio un auténtico recital, tanto de juego como de saber estar, ante un Djokovic que, sobre todo en el segundo set, dio pequeñas muestras de desgaste tras el duro encuentro de ayer ante Federer en semifinales.

Balance positivo de Khachanov entre golpes ganadores y errores no forzados, 31 por 27. Djokovic, en cambio, fue a menos y acabó con 18 y 24, respectivamente

Pero nada de eso puede quitar ningún merito a lo realizado por Khachanov en el día de hoy. Especialmente, por la manera en la que comenzó el partido. Sabedor de que quizá pudiera pasarle factura las tres horas del día de ayer ante Federer, Djokovic saltó con fuerza y con el objetivo de colocarse por arriba a la mayor brevedad posible. El serbio logró el que sería su único 'break' del partido en el cuarto juego (3-1) celebrándolo, además, con rabia. Todo parecía bajo control para el cuatro veces campeón aquí pero con 30-0 a su favor, Djokovic bajó mínimamente la concentración, lo justo para cometer un par de errores de más y no poder confirmar la rotura (3-2).

Esto supuso aire para Khachanov, que había comenzado un tanto tenso el partido, lógico, por otra parte, al tratarse de su primera final de un Masters 1000. Pero el ruso aprovechó a las mil maravillas la puerta que le había abierto su rival y la terminó derribando de golpe. Cuanto más avanzaba el choque, más terreno comía Khachanov al Djokovic. Al serbio se le notaba incómodo y un poco lento de piernas. Ni siquiera desde el fondo lograba imponerse y pese a que estuvo a dos puntos de ganar el primer set, terminó cediendo su servicio en el undécimo juego (6-5). Con su servicio, Khachanov comenzó con dos errores, pero al igual que hizo en el turno de saque anterior, reaccionó con gran determinación remontando otro 0-30 y poniendo el 7-5 en el marcador.

El ruso también se mostró muy acertado en la red: 10 de 12, un 83%

La pista central de Palais-Omnisports de París-Bercy esperaba ansiosa la reacción del inminente número uno del mundo, pero esta no se produjo, más bien al contrario. La superioridad que había mostrado Khachanov en el final del primer set no hizo más que acrecentarse durante todo el segundo set. Djokovic no estaba fino y daba la sensación de estar sin la energía suficiente como para plantar batalla. Un error suyo de revés significó el 'break' de Khachanov en el tercer juego del segundo parcial (2-1). Todavía era muy pronto para cantar victoria y siempre esperas que algo pase, sobre todo estando Djokovic en pista, pero el serbio ya no tenía respuestas, posiblemente acordándose de aquel 3-1 que dejó escapar en el primer set y que, a la vista está, resultó determinante para la suerte del partido. Como si los papeles se hubiesen intercambiado y el veterano, el campeón de 14 Grand Slams y 32 Masters 1000, fuese Khachanov, éste cerró con la autoridad con la que había jugado durante casi todo el partido. Punto set y torneo, el más importante de su carrera, para Karen Khachanov que, merced a la mejor semana de su vida, aparecerá mañana como número once del mundo y con una plaza asegurada como segundo reserva para el Masters de Londres.

Por lo tanto, Djokovic tendrá que esperar al año que viene para volver a igualar en la clasificación histórica de Masters 1000 a Rafa Nadal, que seguirá en el primer puesto con 33. Pero para nada esta derrota empaña la increíble trayectoria del serbio en estos últimos cuatro meses. Gracias a sus títulos en Wimbledon, US Open, Cincinnati, Shanghai y a esta final en París, 'Nole' recuperará mañana el liderazgo del tenis mundial con 565 puntos de ventaja sobre Nadal. Ambos se jugarán tan preciada posición en las Nitto ATP Finals de Londres, que comenzarán el domingo que viene y que servirán para poner el colofón a este 2018 en el que muchas caras nuevas se han asomado para tratar de romper con el poder establecido y Karen Khachanov es una de ellas.