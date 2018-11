Novak Djokovic: "Karen ha merecido esta victoria sin niguna duda"

Nada ni nadie parecía estar en condiciones de frenar a Novak Djokovic durante esta segunda parte de la temporada y el tenista serbio había mostrado de nuevo una gran superioridad en el Masters 1000 de París. Pero en la final se iba a encontrar con un inmenso Karen Khachanov, que le superó en dos sets y le privó de sumar un nuevo título a su palmarés.

En la rueda de prensa posterior al partido, el serbio dejó sus primeras sensaciones tras la derrota: "Karen tiene todo el crédito posible, ha merecido esta victoria sin ninguna duda. Es un jugador muy joven que está creciendo y encontrando su lugar, aunque yo ya le veo establecido ahí arriba, ya es un jugador superior. Hoy ha mostrado una grandísima calidad y ha vuelto a confirmar que le veremos muchas veces levantando títulos en el futuro".

El tenista balcánico vio como una gripe mermaba su rendimiento durante el partido, además del enorme desgaste acumulado durante las últimas semanas. Sin embargo, Djokovic no quiso dar demasiada importancia a estos hechos ni tampoco dar muchas explicaciones acerca de su estado físico: "Desgraciadamente no he podido recuperarme, pero no quiero hablar de eso".

A nivel individual, Nole volverá mañana al número uno del ránking ATP y buscará cerrar la temporada de la mejor manera posible en las ATP Nitto Finals de Londres, torneo en el que ya ha vencido hasta en cinco ocasiones. "Estoy satisfecho con mi temporada, por supuesto, mañana voy a regresar al número 1 del mundo de manera oficial, es imposible no estarlo. ¿Qué más se puede pedir? He llegado a tener una racha de victorias superior a 20, además de protagonizar una final de temporada increíble con cinco meses de auténtica locura. Llego a este final de año con mucha confianza", destacó el jugador de Belgrado.