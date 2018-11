Previa Next Gen ATP Finals: arranca la segunda edición

La segunda edición de las Next Gen ATP Finals dará comienzo el martes día seis de noviembre. Siete de los nueve mejores tenistas jóvenes del circuito más un tenista invitado por la organización buscarán el título y suceder al primer campeón de la historia de estas finales, Hyeon Chung, en la final del próximo día diez de noviembre. Las normas continuarán siendo las mismas que el año pasado, se disputarán partidos al mejor de cinco sets con cuatro juegos, no habrá deuces (el 40 iguales será el punto decisivo), no habrá let en el servicio y el ojo de halcón será automático (no habrá jueces de línea).

El tenis moderno volverá a estar presente en las Next Gen ATP Finals, a las cuales no han asistido dos tenistas que estaban clasificados desde hace tiempo: Alexander Zverev (para centrarse en las ATP World Tour Finals de Londres) y Dennis Shapovalov (que ya las disputó el año pasado pero en este 2018 se ha dado de baja tras acabar con molestias en torneo de París la semana pasada).

Grupo A

El principal favorito para ganar este torneo, Stefanos Tsitsipas encabezará este primer grupo. El tenista griego se quedó a las puertas de disputar las finales el año pasado y se tuvo que quedar como primer reserva. Este año, en cambio, el nivel de Tsitsipas ha sido mucho mejor y ha logrado meterse sin problemas en estas segundas finales de Next Gen. El griego ha logrado meterse en tres finales ATP a pesar de comenzar la temporada en torneos Challenger. Tsitsipas logró alcanzar la final en el Godó y en Montreal (siendo derrotadas en ambas por Rafa Nadal pero logrando 900 valiosos puntos) y consiguió ganar su primer título ATP en Estocolmo el pasado mes de octubre. Stefanos será el rival a batir en este grupo y de lejos es el principal favorito para ganar estas segundas finales y suceder a Hyeon Chung.

Frances Tiafoe también ha dado un salto de calidad en este 2018. El americano ha dado finalmente el salto a los grandes torneos y además ha sido capaz de jugar dos finales en torneos ATP. Una de ellas (la primera) la ganó en Delray Beach, sobre pista dura y en su país. Sin embargo, en la segunda fue derrotado por Joao Sousa (jugador local) en el torneo de Estoril. A pesar de no haber realizado una gran segunda mitad de temporada, Tiafoe ha logrado hacerse un hueco en las segundas finales Next Gen tras no haber podido disputar las primeras. El americano tiene una buena opción para pasar a semifinales ya que tiene mucha más experiencia que pistas cubiertas que los otros dos tenistas pero no lo tendrá fácil ya que estos le darán mucha guerra, sabedores de que es una oportunidad única para ellos.

Los otros dos tenistas son el español Jaume Munar y el polaco Hubert Hurkacz, estos dos jóvenes jugadores han pasado la mayoría de la temporada en los torneos Challenger (en los que han cuajado muy buenas actuaciones) y en las previas de los grandes torneos (las cuales las han superado). A pesar de no haber ganado títulos ni alcanzado finales como los otros dos integrantes de su grupo, estos dos se han merecido estar en este torneo y buscarán dar una gran sorpresa y meterse en las semifinales. Munar y Hurkacz buscarán dar la campanada en su debut en las Next Gen ATP Finals.

Grupo B

El único tenista que repite participación y el finalista del año pasado, Andrey Rublev, es quién encabeza este segundo grupo. El ruso es el único de todos los tenistas que no ha mejorado respecto a la temporada pasada pero a pesar de ello ha vuelto a estar entre los mejores tenistas jóvenes y como uno de los cabezas de serie. Este año Rublev ha sido incapaz de ganar un título ATP (algo que sí hizo el año pasado), en 2018 se quedó a las puertas la primera semana en Doha donde fue derrotado en la final por Gael Monfils. El ruso de 21 años ha ido de más a menos a medida que ha ido avanzando el año y ha tenido muchas dificultades para ganar partidos en estos últimos meses. La lesión sufrida en verano le está limitando mucho pero a pesar de todo está en esta última cita de la temporada y buscará esta vez una nueva final, y a ver si la suerte le acompaña y no se vuelve a quedar con el trofeo de finalista como el año pasado.

Taylor Fritz tras un 2017 para olvidar, ha logrado meterse en estas finales por primera vez en su carrera. El americano fue una de las revelaciones de la temporada 2016 pero decepcionó y mucho la temporada pasada. 2018 ha sido un año muy regular por su parte en el que ha logrado colarse en los cuartos de final y en las semifinales de la mayoría de torneos ATP250 que ha disputado. A pesar de no haber llegado a ni una solo final (algo que sí hizo en 2016) ha conseguido esa regularidad que tanto le ha faltado en este inicio de su carrera deportiva. Fritz no lo tendrá nada fácil para pasar de grupo pero buscará hacer valer su gran momento de forma y cuajar un gran papel su primera participación en estas finales.

Otro tenista que ha dado un salto de calidad en 2018, ha sido Alex de Minaur. El australiano se ha metido por primera vez en su carrera en el top50 gracias a las finales logradas en Sídney y en Washington. De Minaur ha pasado gran parte de la temporada en los torneos Challenger en los que ha cuajado también grandes actuaciones. El australiano de tan solo 19 años es el tenista más joven que ha logrado clasificarse para esta edición y a pesar de que no ha sido capaz de ganar un título ATP por el momento, es uno de los principales favoritos a la victoria final. De Minaur no tendrá un grupo sencillo pero buscará meterse entre los cuatro mejores en su primera aparición en las finales de la ciudad italiana.

A estos tres tenistas les acompaña el tenista italiano invitado por la organización. Liam Caruana ha logrado esta Wild Card tras superar un torneo de jóvenes tenistas italianos en el que ni tan siquiera era cabeza de serie. Este joven tenista ha logrado sorprender a todos en el torneo clasificatorio entre tenistas italianos y buscará hacerlo por segunda vez en el torneo más importante de su carrera deportiva hasta el momento. Caruana buscará mejorar la actuación de Quinzi (el tenista invitado el año pasado por la organización) y tratará de llevarse alguna victoria en un grupo en el que tiene las cosas muy complicadas.